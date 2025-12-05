https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/barrack-abd-turkiyeyi-gazze-seridinde-baris-gucunde-gormek-istiyor-1101585856.html

Barrack: ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'nde Barış Gücü'nde görmek istiyor

Barrack: ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'nde Barış Gücü'nde görmek istiyor

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta Washington'un Gazze Şeridi için öngörülen uluslararası...

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Abu Dabi'de bir konferansta konuştu.Filistin meselesine değinen ABD Büyükelçisi Barrack, ''ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'nde Barış Gücü'nde görmek istiyor'' dedi. Barrack, Türkiye’nin dahil edilmesi halinde, Hamas'la olan bağları nedeniyle örgütü şiddet kullanmadan silahsızlandırmayı başarabileceğini öne sürdü.Barrack, “Eğer Netanyahu’ya kişisel olarak danışıyor olsaydım, bunun yapabileceği en akıllıca şeylerden biri olduğunu söylerdim. Peki bunun olacağını düşünüyor muyum? Hayır. Bu bir güven meselesi ve ben böyle bir güvenin mevcut olduğunu düşünmüyorum” açıklamasında bulundu.ABD - Türkiye arasındaki F--35 sorununa da değinen Barrack, “Bence bu meseleler dört ila altı ay içinde çözülecek” dedi.

