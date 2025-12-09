https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bilim-insanlari-losemiye-karsi-yeni-bir-tedavi-yontemi-gelistirdi-hastalarin-yuzde-64u-remisyona-1101656191.html

Bilim insanları lösemiye karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi: Hastaların yüzde 64'ü remisyona girdi

Bilim insanları lösemiye karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi: Hastaların yüzde 64'ü remisyona girdi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de geliştirilen yeni gen düzenleme tedavisi, T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hastalarının yüzde 64'ünde kanseri geriletti. 'Yaşayan ilaç' olarak tanımlanan yöntemi bağışıklık hücrelerini DNA düzeyinde programladı.

İngiltere'de, bugüne kadar tedavi edilemez kabul edilen agresif kan kanseri türlerinde uygulanan yeni bir tedaviyle hastaların önemli bir bölümünde hastalığın tamamen gerilemesi sağlandı. T-hücreli akut lenfoblastik lösemi tanısı alan ve kemoterapi ve kemik iliği naklinden sonuç alamayan 11 hastada uygulanan yöntemle vücudun kendi bağışıklık hücreleri düzenlenerek 'yaşayan bir ilaca' dönüştürüldü.Uzmanlar tedavinin, beyaz kan hücrelerinin DNA'sının hassas biçimde düzenlenmesini içerdiğini belirtti. 'Base editing' olarak bilinen teknik sayesinde genetik kodun yalnızca tek bir harfi değiştirilerek T-hücreleri yeniden programlandı ve kansere karşı savaşan bir yapıya dönüştürüldü.3 yıl önce ilk hasta tedavi edilmişti2022 yılında tedavi edilen 16 yaşındaki bir hastanın yıllardır hastalığı yenilenmedi. Vücudunda kanser hücresi artık saptanmayan hasta, yalnızca yılda bir kez kontrole gitmek zorunda.Hastaların yüzde 64'ü remisyona girdiKing's College Hastanesi ve Great Ormond Street Hastanesi'nde yürütülen klinik araştırmada;T-hücreleri kanseri nasıl hedefliyor?Doktorlar, önce sağlıklı T-hücrelerini alıyor ve bu hücrelerin genlerini küçük dokunuşlarla değiştiriyor. Böylece T-hücrelerine adeta “kanseri bul ve yok et” talimatı verilmiş oluyor. Bu işlemin amacı, T-hücrelerinin: Sonuçta ortaya çıkan hücreler, vücuda verildiğinde kanserli T-hücrelerini tek tek bulup yok eden bir tür “programlanmış savunma ekibine” dönüşüyor.

