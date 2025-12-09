https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/benzinde-buyuk-dusus-abdde-fiyatlar-yillar-sonra-en-dusuk-seviyede-1101653042.html

Benzinde büyük düşüş: ABD'de fiyatlar yıllar sonra en düşük seviyede

Uzmanlar, yükselen depo stokları ve düşük talep nedeniyle ABD'de benzin fiyatlarının ülke genelinde yıllardır görülmemiş seviyelere indiğini aktarıyor. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD'de benzin fiyatları, düşük talep ve şişkin depo stokları nedeniyle birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Enerji piyasası verilerine göre, bu düşüş ülkenin birçok bölgesinde aynı anda yaşanıyor.Fiyatlar her yerde düşüşteAnalizlere göre, 8 aralıkta Meksika Körfezi kıyısındaki bazı benzin türlerinin fiyatları son beş yılın en düşük seviyelerinde değerlendirildi. New York Limanı'nda ise fiyatlar, 2021 yılının Mart ayından bu yana görülmeyen bir seviyeye indi. Orbat Batı ve Los Angeles gibi farklı bölgelerde de fiyatlar, 2021 başından beri kaydedilmeyen düşük rakamlara ulaştı. Bu durum, düşüşün ülke çapında geniş bir yayılım gösterdiğine işaret ediyor.Depolar doluyor, talep durgunFiyatları aşağı çeken temel etken, arzın yüksek ve talebin zayıf olması olarak gösteriliyor. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) son verileri, Meksika Körfezi'ndeki benzin stoklarının geçen yılın aynı haftasına kıyasla 3.75 milyon varil arttığını ortaya koydu.Talep tarafında da benzer bir zayıflık söz konusu. EIA'nın "arz edilen toplam ürün" olarak ölçtüğü benzin talebi, kasım sonunda hem bir önceki haftaya hem de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4.7 oranında azaldı. Bu, son yılların en düşük kasım sonu rakamlarından biri olarak kayıtlara geçti.İthalat azalması ve küresel piyasalarAnalistler, düşüşteki bir diğer faktörün de ithalattaki azalma olduğunu vurguluyor. Doğu Sahili'ndeki benzin ithalatının 2025'te beş yıllık ortalamaların altında seyrettiğini belirtildi. Avrupa'daki talep artışının, Atlantik kıyılarına yönelik ithalatı daha da kısabileceği öngörülüyor.

