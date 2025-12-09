Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bati-medyasi-abd-ukraynaya-destegini-azaltacagini-duyurdu-1101641368.html
Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya desteğini azaltacağını duyurdu
Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya desteğini azaltacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD’nin, eski Başkan Joe Biden döneminde üzerinde anlaşmaya varılan G7 kredisinin son dilimini ödedikten sonra Ukrayna'ya desteği azaltacağını duyurduğu... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T07:21+0300
2025-12-09T07:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
g7
avrupa birliği
ukrayna
mali destek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102669/73/1026697381_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_189dfa3607b317a4c089743f11ba8737.jpg
Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nden (AB) bir diplomata dayandırdığı haberinde, ABD’nin G7 Maliye Bakanları Toplantısında, 2024 yılında anlaşmaya varılan kredi kapsamındaki taahhüdünü yerine getirdikten sonra Ukrayna’ya mali desteği azaltacağını açıkladığını bildirdi.Haberde, “ABD, toplantı sırasında, Biden yönetiminin 2024’te üzerinde anlaştığı G7 kredisinin son dilimlerinin ödenmesinin ardından Ukrayna'ya verdiği desteği azaltacağını duyurdu” ifadesi kullanıldı.G7 ülkeleri, 2024 yılında Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek yaklaşık 50 milyar dolar tutarında bir krediyi onaylamıştı. Sputnik, 2 Aralık itibarıyla G7 ülkelerinin bu program kapsamında Ukrayna'ya 34 milyar 800 milyon dolar tahsis ettiğini hesaplamıştı.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek. Öte yandan Avrupa Birliği üyeleri arasında bu konuda fikir birliği yok.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-macaristan-heyeti-yaptirimlar-sonrasi-isbirligini-gorusmek-icin-rusyaya-gidiyor-1101639147.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102669/73/1026697381_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_15e511feb7e2d0d3fab80afadf3abbe8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, g7, avrupa birliği, ukrayna, mali destek
abd, g7, avrupa birliği, ukrayna, mali destek

Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya desteğini azaltacağını duyurdu

07:21 09.12.2025 (güncellendi: 07:24 09.12.2025)
© Flickr / Roman BoedABD Maliye Bakanlığı
ABD Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Flickr / Roman Boed
Abone ol
ABD’nin, eski Başkan Joe Biden döneminde üzerinde anlaşmaya varılan G7 kredisinin son dilimini ödedikten sonra Ukrayna'ya desteği azaltacağını duyurduğu belirtildi.
Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nden (AB) bir diplomata dayandırdığı haberinde, ABD’nin G7 Maliye Bakanları Toplantısında, 2024 yılında anlaşmaya varılan kredi kapsamındaki taahhüdünü yerine getirdikten sonra Ukrayna’ya mali desteği azaltacağını açıkladığını bildirdi.
Haberde, “ABD, toplantı sırasında, Biden yönetiminin 2024’te üzerinde anlaştığı G7 kredisinin son dilimlerinin ödenmesinin ardından Ukrayna'ya verdiği desteği azaltacağını duyurdu” ifadesi kullanıldı.
G7 ülkeleri, 2024 yılında Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek yaklaşık 50 milyar dolar tutarında bir krediyi onaylamıştı. Sputnik, 2 Aralık itibarıyla G7 ülkelerinin bu program kapsamında Ukrayna'ya 34 milyar 800 milyon dolar tahsis ettiğini hesaplamıştı.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek. Öte yandan Avrupa Birliği üyeleri arasında bu konuda fikir birliği yok.
Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: Macaristan heyeti, yaptırımlar sonrası işbirliğini görüşmek için Rusya’ya gidiyor
04:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала