https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bati-medyasi-abd-ukraynaya-destegini-azaltacagini-duyurdu-1101641368.html

Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya desteğini azaltacağını duyurdu

Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya desteğini azaltacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD’nin, eski Başkan Joe Biden döneminde üzerinde anlaşmaya varılan G7 kredisinin son dilimini ödedikten sonra Ukrayna'ya desteği azaltacağını duyurduğu... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T07:21+0300

2025-12-09T07:21+0300

2025-12-09T07:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

g7

avrupa birliği

ukrayna

mali destek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102669/73/1026697381_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_189dfa3607b317a4c089743f11ba8737.jpg

Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nden (AB) bir diplomata dayandırdığı haberinde, ABD’nin G7 Maliye Bakanları Toplantısında, 2024 yılında anlaşmaya varılan kredi kapsamındaki taahhüdünü yerine getirdikten sonra Ukrayna’ya mali desteği azaltacağını açıkladığını bildirdi.Haberde, “ABD, toplantı sırasında, Biden yönetiminin 2024’te üzerinde anlaştığı G7 kredisinin son dilimlerinin ödenmesinin ardından Ukrayna'ya verdiği desteği azaltacağını duyurdu” ifadesi kullanıldı.G7 ülkeleri, 2024 yılında Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek yaklaşık 50 milyar dolar tutarında bir krediyi onaylamıştı. Sputnik, 2 Aralık itibarıyla G7 ülkelerinin bu program kapsamında Ukrayna'ya 34 milyar 800 milyon dolar tahsis ettiğini hesaplamıştı.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek. Öte yandan Avrupa Birliği üyeleri arasında bu konuda fikir birliği yok.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-macaristan-heyeti-yaptirimlar-sonrasi-isbirligini-gorusmek-icin-rusyaya-gidiyor-1101639147.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, g7, avrupa birliği, ukrayna, mali destek