Bakan Tunç: Milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargı sistemini inşa ettik, daha da tahkim etmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Tunç, adaleti sadece köhne binalardan, merdiven altı duruşmalardan kurtarmakla kalmadıklarını, birilerinin, vesayetçilerin, darbecilerin arka... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101670441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c8bf84dc3d40b44047ceb4b6775d017.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.Sunumunda yargı sistemi vurgusu yapan Tunç "Devletin varlık sebebi en başta adaleti sağlamaktır" diye konuştu.Adaletin sağlanması adına son 23 yılda hukuk devleti ilkesini tahkim eden, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendiren önemli reformlara imza atıldığını vurgulayan Tunç, yeni anayasa vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi:10. Yargı Paketi'nin yasalaştığını, 11. Yargı Paketi'nin de TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsattı. 12. Yargı Paketi hazırlıklarının da sürdüğünü bildiren Tunç, şunları ifade etti:Yargının adil ve etkin işleyebilmesinin önemli unsurlarından birinin ihtisaslaşma olduğunu belirten Tunç, "Bu kapsamda 986 olan ihtisas mahkemesi sayısını 2 bin 923'e yükselttik. 2025'te 252 yeni ihtisas mahkemesi kurarak yargıda uzmanlaşmaya yönelik adımlarımızı hızlandırdık" dedi.'Kadın hakim ve savcı sayısı yüzde 462 arttı'Hakim ve savcı sayısının da 26 bin 803'e yükseltildiğini belirten Tunç, kadın hakim ve savcı sayısının yüzde 462 artarak 10 bin 369'a yükseldiğini bildirdi.Tunç, adalet personeli sayısının da 179 bin 382'ye yükseldiğini belirterek, "Önümüzdeki dönem için alımını planladığımız 20 bin yeni personelin ilk 5 binlik kısmının sınav sürecini tamamladık. 15 bin yeni personelin alımını 2026 yılı içinde tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.'Almanya, İngiltere ve Fransa Türkiye'nin gerisindedir'Bakan Tunç, SEGBİS, e-Duruşma, e-İmza, e-Satış, e-Tebligat, e-Celse gibi farklı uygulamalarla yargının dijitalleşmesinde Türkiye'nin dünyada öncü konumda olduğunu ifade etti.Yargı alanındaki dijital portalların kullanıcı sayısının 25 milyona ulaştığına dikkati çeken Tunç, "Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu'nun hazırladığı endekse göre bilişim alanında ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında hukuk yargılamalarında ikinci, ceza yargılamasında dördüncü, idari yargıda ise üçüncü sıradadır. Almanya, İngiltere ve Fransa Türkiye'nin gerisindedir. Yine OECD Raporu’nda ülkemiz, dijitalleşmede en proaktif 5. ülke konumundadır" açıklamasında bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı alanındaki bazı eleştirileri de sunumunda cevapladı.Bakan Tunç, endekste, genel nüfus anketine göre Türkiye'de 'yargılama sürecinin adil işlediğine inanan vatandaşların oranının yüzde 59', 'yargılama süreci sonunda adil bir sonuca ulaşacağına inanan vatandaşların oranının yüzde 61', 'yargılama sürecinden memnun olduğunu ifade eden vatandaşların oranının yüzde 74', 'adalete erişim ve süreçler hakkında bilgilendirme oranının ise yüzde 71' olarak gösterildiğini ifade etti.'Son 2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail, Türkiye'nin önünde gösteriliyor'Demokrasinin dahi olmadığı ülkelerin endekste Türkiye'nin üstünde gösterildiğine dikkati çeken Tunç, "Bu endeksler Türkiye gerçeklerini yansıtmayan endeksler. Aynı şekilde Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi. Türkiye 159. sırada gösteriliyor. Son 2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail, Türkiye'nin önünde gösteriliyor. İsrail 2 yılda 250'den fazla gazeteciyi şehit etmiş siz neden bahsediyorsunuz? Bu endeksleri Türkiye'yi karalama vesilesi olarak kullananlara fırsat vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.Bakan Tunç, 1990'lı yıllara ait "Acele hakim aranıyor", "Mübaşirsiz mahkemeler" başlıklı haberlerin yer aldığı gazeteleri göstererek şunları söyledi:

