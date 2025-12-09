https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/antik-kazida-heyecanlandiran-kesif-gozlerine-bakani-tasa-ceviren-medusa-bu-kez-sasirtti-1101652280.html

Antik kazıda heyecanlandıran keşif: Gözlerine bakanı taşa çeviren Medusa bu kez şaşırttı

Antik kazıda heyecanlandıran keşif: Gözlerine bakanı taşa çeviren Medusa bu kez şaşırttı

Sputnik Türkiye

Amasra'da yapılan kazılarda Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı, keskin dişli dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T12:31+0300

2025-12-09T12:31+0300

2025-12-09T12:31+0300

yaşam

amasra

antik kent

medusa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101651865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eabdc46d088c3577b16f63ddbdbb661c.png

Amasra Amartis Antik Kenti'ndeki kazılarda Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı, keskin dişli dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürü ortaya çıkarıldı. Figür heyecanlandırırken Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, "Medusa düşmanı korkutmak amacıyla sembolleşmiş bir figürken, bizim Medusa'mızın, tıpkı bir Eros gibi, küçücük bir çocuğun yüzü gibi ve gülümser vaziyette yapılmış olması bizleri heyecanlandırdı" dedi. Karadeniz Bölgesi'nde mermerden yapılmış en anıtsal yapıÇalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Kum Mahallesi'nde okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede 2022'den bu yana devam eden kazı çalışmalarında stoa yapısının ortaya çıktığını ve Roma dönemine ait yapıyı tamamen ayağa kaldırmak için restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Geçen yıl ayağa kaldırılan 3 sütunun ardından yıl sonuna kadar 4 sütunun daha ayağa kaldırılacağını anlatan Çam, yapının, Karadeniz Bölgesi'nin mermerden yapılmış en anıtsal yapısı olduğunu ve antik kentin de görkemini gözler önüne serdiğini vurguladı. Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürü şaşırttıÇam, stoa yapıya ait 9 metre yüksekliğindeki sütunların üzerine konumlandırılan tavan kasetlerinin üzerinde Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürüne rastlanılmasının da özel bir durum olduğunu dile getirdi. Alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçaları bulunmasına karşın gülümseyen Medusa figürünün görülmesinin ender bir durum olduğuna işaret eden Çam, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/budapestede-bin-700-yillik-gizem-muhru-bozulmamis-roma-lahdi-acildi-1101186416.html

amasra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amasra, antik kent, medusa