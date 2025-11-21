https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/budapestede-bin-700-yillik-gizem-muhru-bozulmamis-roma-lahdi-acildi-1101186416.html
Budapeşte'de bin 700 yıllık gizem: Mührü bozulmamış Roma lahdi açıldı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, definecilerin bugüne kadar dokunamadığı, bin 700 yıllık mührü bozulmamış bir Roma lahdi açıldı. İçinden genç bir kadın...
Budapeşte Tarih Müzesi'nden arkeologlar, kentin kuzeyinde yürütülen kazılarda olağanüstü bir keşfe imza attı. Bir zamanlar Roma yerleşimi Aquincum'un bir parçası olan bölgede, bin 700 yıllık olduğu belirtilen ve hiç açılmamış bir Roma lahdi gün yüzüne çıkarıldı.Kazının baş arkeoloğu Gabriella Fenyes, keşfin en dikkat çekici yanının, lahidin üzerindeki taş kapağın hala metal kenetler ve eritilmiş kurşunla sıkıca mühürlü olması olduğunu aktardı. Fenyes, "Lahit, daha önce hiç rahatsız edilmediği için tamamen sağlamdı" ifadelerini kullandı.'Sonsuz yolculuk' için bırakılan hediyelerAraştırmacılar, lahidin kapağını dikkatlice kaldırdığında, bütün bir iskelet ve onu çevreleyen düzinelerce eserle karşılaştı. Genç bir kadına ait olduğu düşünülen mezarda, Roma cenaze geleneklerine uygun olarak, iki adet sapasağlam cam kap, bronz figürler ve 140 adet sikke bulundu.'Böylesini bulmak gerçekten nadir'Projenin ortak lideri ve Roma dönemi uzmanı Gergely Kostyal, lahidin ve içindekilerin kesinlikle göze çarptığını ve bunun, merhumun varlıklı veya daha yüksek bir sosyal statüye sahip olduğu anlamına gelebileceğini ifade etti. Kostyal, "Böylesine el değmemiş ve daha önce kullanılmamış bir lahit bulmak gerçekten nadirdir' dedi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, definecilerin bugüne kadar dokunamadığı, bin 700 yıllık mührü bozulmamış bir Roma lahdi açıldı. İçinden genç bir kadın iskeleti ve ona sevdikleri tarafından 'ebedi yolculuğu' için bırakılan hazineler çıktı.
Budapeşte Tarih Müzesi'nden arkeologlar, kentin kuzeyinde yürütülen kazılarda olağanüstü bir keşfe imza attı. Bir zamanlar Roma yerleşimi Aquincum'un bir parçası olan bölgede, bin 700 yıllık olduğu belirtilen ve hiç açılmamış bir Roma lahdi gün yüzüne çıkarıldı.
Kazının baş arkeoloğu Gabriella Fenyes, keşfin en dikkat çekici yanının, lahidin üzerindeki taş kapağın hala metal kenetler ve eritilmiş kurşunla sıkıca mühürlü olması olduğunu aktardı. Fenyes, "Lahit, daha önce hiç rahatsız edilmediği için tamamen sağlamdı" ifadelerini kullandı.
'Sonsuz yolculuk' için bırakılan hediyeler
Araştırmacılar, lahidin kapağını dikkatlice kaldırdığında, bütün bir iskelet ve onu çevreleyen düzinelerce eserle karşılaştı. Genç bir kadına ait olduğu düşünülen mezarda, Roma cenaze geleneklerine uygun olarak, iki adet sapasağlam cam kap, bronz figürler ve 140 adet sikke bulundu.
'Böylesini bulmak gerçekten nadir'
Projenin ortak lideri ve Roma dönemi uzmanı Gergely Kostyal, lahidin ve içindekilerin kesinlikle göze çarptığını ve bunun, merhumun varlıklı veya daha yüksek bir sosyal statüye sahip olduğu anlamına gelebileceğini ifade etti. Kostyal, "Böylesine el değmemiş ve daha önce kullanılmamış bir lahit bulmak gerçekten nadirdir' dedi.