İslam Memiş'ten altın için 'kademeli alım' uyarısı

"Bazı arkadaşlar soruyor, yüzde 25 nedir? Çok basit, 1 milyon TL paran var, bunun 250 bin lirasıyla alıyorsun. 750 bin lirayı bekletiyorsun. Düştüğü zaman 250 bin TL, tekrar düştüğü zaman 250 bin TL. Böyle kademeli alım yapmak suretiyle kasım ayına kadar bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.