İslam Memiş'ten altın için 'kademeli alım' uyarısı
İslam Memiş'ten altın için 'kademeli alım' uyarısı
05.11.2025
Altın fiyatları son haftalarda sert düşüşünün ardından dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı ve altın alımı konusunda kritik uyarılarda bulundu:Altında kademeli yatırım
Altın fiyatlarında küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 'kademeli alım' konusunda uyardı.
Altın fiyatları son haftalarda sert düşüşünün ardından dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı ve altın alımı konusunda kritik uyarılarda bulundu:
"Gram altında yüzde 25 kademeli alım yapabilirsiniz. Elinizdeki varlığın yüzde 25'i. Yüzde 75'i dursun. Kasım sonuna kadar kademeli almak suretiyle altın tarafındaki alımlarınızı değerlendirebilirsiniz."
"Bazı arkadaşlar soruyor, yüzde 25 nedir? Çok basit, 1 milyon TL paran var, bunun 250 bin lirasıyla alıyorsun. 750 bin lirayı bekletiyorsun. Düştüğü zaman 250 bin TL, tekrar düştüğü zaman 250 bin TL. Böyle kademeli alım yapmak suretiyle kasım ayına kadar bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.