Alaska’ya yapay zeka destekli dijital kimlik ve ödeme sistemi geliyor
ABD’nin Alaska eyaleti, ‘myAlaska’ dijital kimlik platformunda köklü bir dönüşüme hazırlanıyor.
ABD’nin Alaska eyaleti, ‘myAlaska’ dijital kimlik platformunda köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Yeni plan, ‘otonom yapay zeka’ ve dijital ödeme altyapısını tek çatı altında toplamayı hedeflerken, Alaska'nın ABD geneli için pilot eyalet olacak.
Alaska İdare Departmanı Bilgi Teknolojileri Ofisi tarafından yayımlanan bilgiye göre, yapay zeka yazılımları gelecekte devlet işlemlerini otomatik olarak yürütebilecek, başvuruları doldurabilecek, uygunluk kriterlerini kontrol edebilecek ve hatta tokenlaştırılmış ödemeleri başlatabilecek.
Bugüne kadar yalnızca Kalıcı Fon Temettüsü başvurusu yapmak ya da eyalet belgelerini imzalamak için kullanılan platform, böylece kimlik, hizmet ve para akışlarını yöneten merkezi bir dijital altyapıya dönüşmüş olacak.
Form doldurma, doğrulama, ödeme
Bu uygulamayla belge okuma, form doldurma, doğrulama ve ödeme başlatma gibi modüllerin yapay zeka tarafından otonom biçimde yürütülebileceğini aktarılıyor. Bu da birçok vatandaş-devlet etkileşiminin insan yerine makine aracılığıyla yapılması anlamına geliyor.
ABD’nin tümü için ‘haberci’
Uzmanlar, bu yönelimin yalnızca Alaska’ya özgü olmadığını, ABD’de daha geniş kapsamlı bir dijital kimlik ekosisteminin habercisi olduğunu belirtiyor. Gizlilik savunucuları ise böylesi sistemlerin kurumlar arası kalıcı bir takip mekanizmasına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
300’den fazla kamu hizmeti
Eyalet, yeni platformun sesli komut, çok dilli kullanım, erişilebilirlik araçları ve tek ekrandan yüzlerce hizmete erişim sunacağını bildiriyor. Bu da dijital kimliğin günlük hayatın merkezine yerleşeceği anlamına geliyor.
‘Kim kontrol ediyor?’ sorusu
Sistemin vatandaşlar adına işlem yapabilmesi, aynı zamanda davranış kalıplarını ‘öğrenebilen’ sürekli bir arka plan izleme altyapısını da beraberinde getirebilir. Dijital kimlik, finansal işlemler, sağlık hizmetleri veya sosyal medya erişimi için varsayılan yöntem hâline geldiğinde, ‘rızanın’ fiilen bir ‘zorunlu kutucuk’a dönüşmesi riski bulunuyor.
Eleştirmenler, doğrulanmış ve doğrulanmamış kullanıcılar arasında ikili bir dijital dünyanın oluşabileceğini. Bunun ifade özgürlüğü, çevrimiçi mahremiyet ve kamusal alan erişimi üzerinde uzun vadeli etkileri olacağını belirtiyor.