AK Parti Sözcüsü Çelik: Sanal bahis pandemiye dönüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sanal bahis pandemiye dönüştü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada sanal bahisle mücadele ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yasa dışı bahis hakkında konuşan Sözcü Çelik, ''Sanal bahis pandemiye dönüştü. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek'' dedi.Terör meselesine de değinen Sözcü Çelik, ''Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Odağımız terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır'' açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sanal bahis pandemiye dönüştü

17:51 09.12.2025
© AA / Fatih Kurt
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada sanal bahisle mücadele ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yasa dışı bahis hakkında konuşan Sözcü Çelik, ''Sanal bahis pandemiye dönüştü. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek'' dedi.
Terör meselesine de değinen Sözcü Çelik, ''Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Odağımız terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır'' açıklamasında bulundu.
