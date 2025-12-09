https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/ak-parti-sozcusu-celik-sanal-bahis-pandemiye-donustu-1101662352.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sanal bahis pandemiye dönüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada sanal bahisle mücadele ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T17:51+0300

2025-12-09T17:51+0300

2025-12-09T17:51+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

ak parti genel merkezi

ak parti myk toplantısı

ak parti mkyk

ömer çelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085279142_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2dc61b6ba46532e0bb779edab640f2cb.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yasa dışı bahis hakkında konuşan Sözcü Çelik, ''Sanal bahis pandemiye dönüştü. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek'' dedi.Terör meselesine de değinen Sözcü Çelik, ''Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Odağımız terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır'' açıklamasında bulundu.

