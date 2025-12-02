https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/ak-parti-sozcusu-celik-barzaninin-silahli-korumalari-nahos-bir-goruntu-icisleri-bakanligi-1101491515.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barzani'nin silahlı korumaları nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barzani'nin silahlı korumaları nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre... 02.12.2025

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalının canlı yayınında Terörsüz Türkiye ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.KDP lideri Mesut Barzani'nin silahlı korumalarının Türkiye'de görüntülenmesi hakkında Sözcü Çelik şöyle konuştu:'Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez'Sözcü Çelik, ''Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli. Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş'' dedi.

