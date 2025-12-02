https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/ak-parti-sozcusu-celik-barzaninin-silahli-korumalari-nahos-bir-goruntu-icisleri-bakanligi-1101491515.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barzani'nin silahlı korumaları nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barzani'nin silahlı korumaları nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre... 02.12.2025
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalının canlı yayınında Terörsüz Türkiye ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.KDP lideri Mesut Barzani'nin silahlı korumalarının Türkiye'de görüntülenmesi hakkında Sözcü Çelik şöyle konuştu:'Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez'Sözcü Çelik, ''Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli. Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş'' dedi.
21:37 02.12.2025 (güncellendi: 22:12 02.12.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma katılmak üzere yaptığı Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalının canlı yayınında Terörsüz Türkiye ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
KDP lideri Mesut Barzani'nin silahlı korumalarının Türkiye'de görüntülenmesi hakkında Sözcü Çelik şöyle konuştu:
Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir, Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir. Biz yayına girmeden onun ofisi adına sayın Bahçeli'yle ilgili saygısız mesaj yayınlandı. Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygısız bir metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur.
'Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez'
Sözcü Çelik, ''Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli. Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş'' dedi.