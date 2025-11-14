Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/radyo-sinyali-gelen-3iatlas-icin-yeni-gelisme-bir-kuyruklu-yildiz-olmadigini-kanitliyor-1100999193.html
Radyo sinyali gelen 3I/ATLAS için yeni gelişme: Bir kuyruklu yıldız olmadığını 'kanıtlıyor'
Radyo sinyali gelen 3I/ATLAS için yeni gelişme: Bir kuyruklu yıldız olmadığını 'kanıtlıyor'
Güneş'e yaklaşmasına rağmen parçalanmayan 3I/ATLAS, astronomlar arasında "doğal olmayan güç kaynağı, uzaylı motoru, aktif zekâ" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
2025-11-14T12:34+0300
2025-11-14T13:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099193456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0305d8020a00f1772160ce0fbd992b67.jpg
Gizemli 3I/ATLAS, güneş sistemine girişinden bu yana bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Temmuz ayında keşfedilen cisim, bilinen sadece üçüncü yıldızlararası obje olduğu için yakından izleniyor.Ancak son veriler, bu varlığın sıradan bir kuyruklu yıldız olmaktan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor.NASA: Güneş sistemi dışı kaynaklıNASA, 3I/ATLAS’ın kesin olarak güneş sistemimizin dışından geldiğini doğruladı ve “Dünya’ya hiçbir tehdit oluşturmuyor” açıklaması yaptı.Buna rağmen cisimle ilgili sıra dışı gözlemler, “uzaylı teknolojisi” ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.Harvard’dan şaşırtan çıkış: 'Yüzde 40 uzaylı olma i̇htimali'Harvard fizikçisi Avi Loeb, yayınladığı makalede cismin “doğal yollarla oluşmamış olabileceğini”, hatta yüzde 30–40 oranında “aktif zekâ” içerebileceğini savundu.Loeb, LADbible’a yaptığı açıklamada daha da ileri giderek, cisimde “doğal olmayan, teknolojik bir güç kaynağına işaret eden özellikler gördüğünü” söyledi:“Bu, bir çeşit motor olabilir.”'Uluslararası Uzaylı Kriz Masası kurulmalı'Loeb, NewsNation’a yaptığı açıklamada dünya liderlerine çağrıda bulundu:Cisim Güneş’ten sağ çıktı: Uzaylı i̇htimalini güçlendiren detayCismi esrarengiz yapan en çarpıcı veri ise şu:3I/ATLAS, Güneş’e yaklaşmasına rağmen hiçbir şekilde parçalanmadı.Normalde kuyruklu yıldızlar, Güneş’in ısısıyla:Ancak 3I/ATLAS’ta tek bir kırılma izi bile yok.İki kuyruk, bir radyo sinyali ve artan şüpheler3I/ATLAS daha önce hem kuyruk hem de anti-kuyruk geliştirerek astronomları şaşırtmıştı.Geçtiğimiz hafta ise astronomlar cisimden gelen bir radyo sinyali tespit etti.Son gözlemlerde:Astronomlar David Jewitt ve Jane Luu, Astronomers Telegram’da şunları yazdı:Yeni fotoğraflar ortaya çıktıİspanya’daki Nordic Optical Telescope, cismin yeni görüntülerini yakaladı.NASA ise Dünya’dan gözlemin Aralık ayında mümkün olacağını belirtiyor. O tarihte yapılacak yeni ölçümler, “uzaylı motoru mu, doğal bir cisim mi?” tartışmasını netleştirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/nasa-alarma-gecti-harvardli-bilim-insaninin-uzayli-araci-dedigi-3iatlastan-radyo-sinyalleri-alindi-1100976570.html
tr_TR
12:34 14.11.2025 (güncellendi: 13:12 14.11.2025)
© NASA 3I/ATLAS
© NASA
Abone ol
Güneş’e yaklaşmasına rağmen parçalanmayan 3I/ATLAS, astronomlar arasında “doğal olmayan güç kaynağı, uzaylı motoru, aktif zekâ” tartışmasını yeniden alevlendirdi. NASA, cismin Dünya’ya tehdit oluşturmadığını söylese de, yeni gözlemler komplo teorilerini körüklüyor. Gözler Aralık’ta yapılacak yeni ölçümlerde.
Gizemli 3I/ATLAS, güneş sistemine girişinden bu yana bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Temmuz ayında keşfedilen cisim, bilinen sadece üçüncü yıldızlararası obje olduğu için yakından izleniyor.
Ancak son veriler, bu varlığın sıradan bir kuyruklu yıldız olmaktan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor.

NASA: Güneş sistemi dışı kaynaklı

NASA, 3I/ATLAS’ın kesin olarak güneş sistemimizin dışından geldiğini doğruladı ve “Dünya’ya hiçbir tehdit oluşturmuyor” açıklaması yaptı.
Buna rağmen cisimle ilgili sıra dışı gözlemler, “uzaylı teknolojisi” ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Harvard’dan şaşırtan çıkış: 'Yüzde 40 uzaylı olma i̇htimali'

Harvard fizikçisi Avi Loeb, yayınladığı makalede cismin “doğal yollarla oluşmamış olabileceğini”, hatta yüzde 30–40 oranında “aktif zekâ” içerebileceğini savundu.
Loeb, LADbible’a yaptığı açıklamada daha da ileri giderek, cisimde “doğal olmayan, teknolojik bir güç kaynağına işaret eden özellikler gördüğünü” söyledi:
“Bu, bir çeşit motor olabilir.”

'Uluslararası Uzaylı Kriz Masası kurulmalı'

Loeb, NewsNation’a yaptığı açıklamada dünya liderlerine çağrıda bulundu:
Yapay zekâ, iklim krizi, asteroit çarpması gibi tehditleri konuşuyoruz ama uzaylı teknolojisini asla tartışmıyoruz. Bu konuda politika üretecek uluslararası bir mekanizma kurulmalı.”

Cisim Güneş’ten sağ çıktı: Uzaylı i̇htimalini güçlendiren detay

Cismi esrarengiz yapan en çarpıcı veri ise şu:
3I/ATLAS, Güneş’e yaklaşmasına rağmen hiçbir şekilde parçalanmadı.
Normalde kuyruklu yıldızlar, Güneş’in ısısıyla:
devasa bir gaz başlığı oluşturur,
milyonlarca kilometre uzunluğunda kuyruk salar,
parçalara ayrılır.
Ancak 3I/ATLAS’ta tek bir kırılma izi bile yok.

İki kuyruk, bir radyo sinyali ve artan şüpheler

3I/ATLAS daha önce hem kuyruk hem de anti-kuyruk geliştirerek astronomları şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz hafta ise astronomlar cisimden gelen bir radyo sinyali tespit etti.
Son gözlemlerde:
Cisim hâlâ tek parça,
Etrafı parlak bir koma ile çevrili,
Gazlar iki yöne (Güneş’e doğru ve Güneş’ten uzağa) akıyor.
Astronomlar David Jewitt ve Jane Luu, Astronomers Telegram’da şunları yazdı:
3I/ATLAS aktif, tek bir gövde olarak yoluna devam ediyor. Parçalanma emaresi yok.

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı

İspanya’daki Nordic Optical Telescope, cismin yeni görüntülerini yakaladı.
NASA ise Dünya’dan gözlemin Aralık ayında mümkün olacağını belirtiyor. O tarihte yapılacak yeni ölçümler, “uzaylı motoru mu, doğal bir cisim mi?” tartışmasını netleştirebilir.
NASA alarma geçti: Harvardlı bilim insanının 'uzaylı aracı' dediği 3I/ATLAS'tan radyo sinyalleri alındı
Dün, 16:44
