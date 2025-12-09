https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/14-yasindaki-milli-satrancci-yagiz-kaan-erdogmus-fransiz-sampiyonu-mat-etti-1101650873.html

14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Fransız Şampiyonu mat etti

14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Fransız Şampiyonu mat etti

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Monako'da düzenlenen turnuvada, 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonu 'mat' etti.

Büyükusta 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonu Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave'yi Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması" serisinde mağlup etti.Şampiyonu yendiTürkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonu organizasyonuyla Monte Carlo kentinde düzenlenen ve satranç dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği "Nesillerin Çatışması" serisinde GM Yağız Kaan Erdoğmuş ile 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonu Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave, karşı karşıya geldi. Yağız Kaan, müsabakada Vachier-Lagrave'yi mağlup etmeyi başardı.Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir?Bursa'da 2011 yılında doğan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında usta adayı olduktan sonra 2022'de FIDE Ustası ve Türkiye'nin en genç uluslararası ustası (IM) olmaya hak kazandı.Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansı ile ilk büyükusta (GM) normunu aldı. Yağız Kaan 23-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nın finaline 2 tur kala ikinci büyükusta normunu almayı garantiledi. En genç büyük ustalar listesine girdiYağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024 tarihinde Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak büyükusta ünvanını elde etti. Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasındaki en genç GM oldu. Yağız Kaan, (12 yıl 9 ay 29 gün), dünya satranç tarihinin en genç büyük ustaları listesinde ise 4. sırada yer aldı. Yağız Kaan ile beraber Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi. Sharjah Masters 2024 turnuvasında gösterdiği performans ile canlı derecelendirme sisteminde 2569 elo puanına ulaşan Yağız Kaan, 13 yaşında iken Judit Polgar'ın ulaştığı ve 34 yıldır kırılamayan 2555 Elo rekorunu kırdı.

