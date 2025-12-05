https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/3-yasindaki-satranc-dahisi-tarihe-gecti-fide-derecesi-alan-en-genc-satranc-oyuncusu-oldu-1101583541.html

3 yaşındaki satranç dahisi tarihe geçti: FIDE derecesi alan 'en genç satranç oyuncusu' oldu

3 yaşındaki satranç dahisi tarihe geçti: FIDE derecesi alan 'en genç satranç oyuncusu' oldu

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, henüz 3 yıl 7 ay 20 günlükken resmi FIDE derecesi alarak satranç tarihinde bir ilke imza attı.

Satranç dünyası, Hindistan’dan gelen rekor bir başarıyla bir kez daha gündeme geldi. Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan ve anaokulu eğitimine devam eden Sarwagya Singh Kushwaha, yalnızca 3 yıl 7 ay 20 günlükken Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından resmi derecelendirme alan en genç oyuncu oldu. Bu başarıyla Kushwaha, Kasım 2024’te aynı unvanın sahibi olan ve 3 yıl 8 ay 19 günlükken derece alan Anish Sarkar’ı geride bıraktı.FIDE derecesi alabilmek için bir oyuncunun en az bir FIDE dereceli rakibi mağlup etmesi gerekiyor. Kushwaha ise katıldığı farklı turnuvalarda üç dereceli oyuncuyu yenerek bu tarihi başarının sahibi oldu. Şu an için 1.572 rapid (hızlı satranç) derecesine sahip olan küçük yetenek, bu performansıyla satranç otoritelerinin ve spor kamuoyunun dikkatini çekti.Derece sistemi, bir satranç oyuncusunun gücünü ve performans seviyesini ölçen sayısal bir göstergedir ve dünya sıralamasıyla aynı anlama gelmez. Örneğin dünya satrancının zirvesindeki isimlerden Magnus Carlsen’in rapid kategorisindeki derecesi 2.824 seviyesinde bulunuyor. Bu karşılaştırma, Kushwaha’nın yaşına göre ne kadar sıra dışı bir başarı elde ettiğini daha da görünür kılıyor.Küçük satranççının babası Siddharth Singh Kushwaha, oğlunun başarısının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Hint basınına konuşan baba Kushwaha, “Oğlumuzun dünyanın en genç FIDE dereceli satranç oyuncusu olması bizim için büyük bir onur. Hedefimiz onun bir gün büyükusta (grandmaster) olması” dedi.Hindistan, son yıllarda satranç dünyasında adından sıkça söz ettiren ülkelerin başında geliyor. Güncel dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ve beş kez Dünya Kupası kazanan Viswanathan Anand gibi isimlerin yanı sıra birçok büyükusta da ülkeden çıkmış durumda.

