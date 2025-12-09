https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/13-yasindaki-erenin-tavuk-donerden-zehirlenip-oldugu-iddia-edilmisti-o-gidalar-temiz-cikti-1101658949.html
13 yaşındaki Eren'in tavuk dönerden zehirlenip öldüğü iddia edilmişti: O gıdalar temiz çıktı
09.12.2025
İstanbul'da evlerinin yakınındaki büfeden aldığı tavuk döner ve ayrandan zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen 13 yaşındaki Eren Yılgın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Büfeden alınan gıda örneklerinin incelemesi tamamlandı ve ürünler 'temiz' çıktı. Şimdi küçük çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun kesin raporu bekleniyor.
Gözler tavuk dönere çevrilmişti
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 13 yaşındaki Eren Yılgın, evlerinin yakınındaki büfeden tavuk döner ve ayran sipariş etti. Eve gelen annesi tarafından cansız olarak bulunan Yılgın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, büfenin sahibi ve kurye gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheliler somut bir delil bulunamamasından dolayı serbest bırakıldı.
İşletmeden örnek alındı, mühürlendi
Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çorba, ayran ve dönerden numune aldı. Numuneler incelemeye alınırken hijyen şartlarına uymadığı iddiasıyla işletmeye 42 Bin TL ceza yazıldı. İşyeri ruhsatı olmadığı belirlenen işletme mühürlendi. Oğlunun ölümü sonrası açıklama yapan baba Salih Yılgın ise "Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. Adli Tıp Raporu çıkar. Ona göre cezası olan çeker" ifadelerini kullanmıştı.
Alınan örnekler 'temiz' çıktı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eren Yılgın'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı tavuk döner, ayran ve mercimek çorbasının Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu belirlendi. Raporda ise, "İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından adresteki işletmeye yapılan denetimde işletmenin toplu tüketime sunduğu "Tavuk Döner, Ayran ve Mercimek Çorbası" ürünlerinden numune alınmış olup söz konusu ürünlerin İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nce hazırlanan muayene ve analiz raporlarına göre E.Coli, L. Monocytogenes, Salmonella, B.Cereus ve Stafilokokal Enterotoksinler bakımından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu raporu çıkaracak
Eren Yılgın'ın gerçek ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında belli olacak.