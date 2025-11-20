Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/12-yasindaki-cocuk-evinde-hayatini-kaybetti-tavuk-doner-mi-zehirledi--1101159409.html
12 yaşındaki çocuk evinde hayatını kaybetti: Tavuk döner mi zehirledi?
12 yaşındaki çocuk evinde hayatını kaybetti: Tavuk döner mi zehirledi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki Eren Yılgın'ın evinde 'tavuk döner' yedikten sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun dönerden zehirlenmiş... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T16:25+0300
2025-11-20T16:25+0300
sağlik
gıda zehirlenmesi
adli tıp kurumu
esenyurt
hayatını kaybetti
tavuk döner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846315_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9bf3bdd18bca17992e86466bc0043f40.jpg
Esenyurt'ta 12 yaşındaki Eren Yılgın evinde ölü bulundu. Küçük çocuğun bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş ettiğini belirtilirken 'zehirlenmiş' olabileceğinden şüpheleniyor. Gerçek neden Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan ekipler, döner sipariş edilen dükkandan da örnek alırken, dükkanın ruhsatının olmadığı da belirlendi. Annesi evde hareketsiz buldu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu. Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi bugün ailesine teslim edildi. İşletmenin ruhsatının olmadığı ortaya çıktıÇocuğun en son dışarıdan tavuk döner ve ayran siparişi verdiği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tavuk döner siparişi verilen işyerine giderek numune aldı. Habertürk'ün haberine göre Eren Yılgın'ın 115 lira karşılığında sipariş verdiği tavuk döner dükkanının ruhsatının olmadığı da ortaya çıkarken, işletme kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bocek-ailesinin-otelde-kilitli-kaldigi-ortaya-cikti-1101148761.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846315_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aba78667ce94635cb0ad29d0abe6b1e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gıda zehirlenmesi, adli tıp kurumu, esenyurt, hayatını kaybetti, tavuk döner
gıda zehirlenmesi, adli tıp kurumu, esenyurt, hayatını kaybetti, tavuk döner

12 yaşındaki çocuk evinde hayatını kaybetti: Tavuk döner mi zehirledi?

16:25 20.11.2025
© AATavuk döner
Tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki Eren Yılgın'ın evinde 'tavuk döner' yedikten sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun dönerden zehirlenmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Esenyurt'ta 12 yaşındaki Eren Yılgın evinde ölü bulundu. Küçük çocuğun bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş ettiğini belirtilirken 'zehirlenmiş' olabileceğinden şüpheleniyor. Gerçek neden Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan ekipler, döner sipariş edilen dükkandan da örnek alırken, dükkanın ruhsatının olmadığı da belirlendi.

Annesi evde hareketsiz buldu

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu. Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

İşletmenin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı

Çocuğun en son dışarıdan tavuk döner ve ayran siparişi verdiği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tavuk döner siparişi verilen işyerine giderek numune aldı.
Habertürk'ün haberine göre Eren Yılgın'ın 115 lira karşılığında sipariş verdiği tavuk döner dükkanının ruhsatının olmadığı da ortaya çıkarken, işletme kapatıldı.
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
TÜRKİYE
Kapıyı kilitleyip yemeğe gitmiş: Baba Böcek, kucağında çocuğuyla kapıyı açmak için dakikalarda mücadele etmiş
12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала