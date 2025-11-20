https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/12-yasindaki-cocuk-evinde-hayatini-kaybetti-tavuk-doner-mi-zehirledi--1101159409.html
12 yaşındaki çocuk evinde hayatını kaybetti: Tavuk döner mi zehirledi?
12 yaşındaki çocuk evinde hayatını kaybetti: Tavuk döner mi zehirledi?
20.11.2025


Esenyurt'ta 12 yaşındaki Eren Yılgın evinde ölü bulundu. Küçük çocuğun bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş ettiğini belirtilirken 'zehirlenmiş' olabileceğinden şüpheleniyor. Gerçek neden Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan ekipler, döner sipariş edilen dükkandan da örnek alırken, dükkanın ruhsatının olmadığı da belirlendi.
Annesi evde hareketsiz buldu
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu. Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi bugün ailesine teslim edildi.
İşletmenin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı
Çocuğun en son dışarıdan tavuk döner ve ayran siparişi verdiği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tavuk döner siparişi verilen işyerine giderek numune aldı.
Habertürk'ün haberine göre Eren Yılgın'ın 115 lira karşılığında sipariş verdiği tavuk döner dükkanının ruhsatının olmadığı da ortaya çıkarken, işletme kapatıldı.