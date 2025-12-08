https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/moskovada-avrasyada-guvenlik-konferansi-duzenlenecek-1101634910.html
Moskova’da 'Avrasya’da Güvenlik' Konferansı düzenlenecek
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Aralık'ta Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından 'Avrasya'da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans... 08.12.2025
Rusya'nın başkenti Moskova’da 9 Aralık Salı günü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen 'Avrasya’da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans başlayacak.Etkinliğe Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya’dan 40’tan fazla uzman katılacak.Konferansın ana teması, Rusya’nın Avrasya güvenliği için ortak bir mimari oluşturma girişimine işaret ediyor.Etkinlik, Avrasya güvenlik mimarisine dair uzman görüşlerini ortaya koyarak bu yaklaşımın resmi düzeyde geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
