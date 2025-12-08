Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Moskova’da 'Avrasya’da Güvenlik' Konferansı düzenlenecek
Rusya'nın başkenti Moskova’da 9 Aralık Salı günü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen 'Avrasya’da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans başlayacak.Etkinliğe Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya’dan 40’tan fazla uzman katılacak.Konferansın ana teması, Rusya’nın Avrasya güvenliği için ortak bir mimari oluşturma girişimine işaret ediyor.Etkinlik, Avrasya güvenlik mimarisine dair uzman görüşlerini ortaya koyarak bu yaklaşımın resmi düzeyde geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
20:29 08.12.2025
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü
Rusya'nın başkenti Moskova’da 9 Aralık Salı günü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen 'Avrasya’da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans başlayacak.
Etkinliğe Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya’dan 40’tan fazla uzman katılacak.
Konferansın ana teması, Rusya’nın Avrasya güvenliği için ortak bir mimari oluşturma girişimine işaret ediyor.
Etkinlik, Avrasya güvenlik mimarisine dair uzman görüşlerini ortaya koyarak bu yaklaşımın resmi düzeyde geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
