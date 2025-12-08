https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/yurt-disindan-telefon-alanlari-ilgilendiriyor-57-bin-lira-odemek-zorunda-kalmayabilirsiniz-1101614740.html

Yurt dışından telefon alanları ilgilendiriyor: 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz

Yurt dışından telefon alanları ilgilendiriyor: 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Yurt dışından alınan telefonları Türkiye’de kayıt ettirmeden kullanmak için tanınan süre dolmak üzere. Çift SIM veya e-SIM’li cihazlarda kullanım süresi 8 aya... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T09:53+0300

2025-12-08T09:53+0300

2025-12-08T09:53+0300

ekonomi̇

android

ios

imei

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073264948_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_baa81c96572d6bd735c82634ab48b6a0.jpg

Yurt dışından alınan telefonları kayıt ettirmeden Türkiye’de kullanmak için tanınan süre yıl sonuna yaklaşırken, 2026 itibarıyla kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’dan sonra yurt dışından alınan telefonlar kapandıysa yeniden kullanılabilir hâle gelecek.Kayıtsız kullanım süresi 8 aya çıkıyorNTV'nin haberine göre, Türkiye’de satılan telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi cihazlarını yurt dışından temin ediyor. Bu cihazlar, bir takvim yılı içinde 4 ay kayıt dışı kullanılabiliyor. Ancak telefonda çift SIM kart yuvası veya bir SIM + e-SIM bulunuyorsa kullanım süresi 8 aya çıkıyor.Bu kapsamda:Yurt dışı cihazlar neden tercih ediliyor?Yurt dışındaki fiyatların daha düşük olması, çeşitli vergi kalemlerinin bulunmaması ve Tax Free uygulamasıyla KDV iadesi alınabilmesi, kayıtsız telefonları cazip hâle getiriyor.SMS tarihi kritikYurt dışından alınan telefon, Türkiye’deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takıldığında kullanım süresi başlıyor. Ancak sürenin resmen başlaması için telefona gelen IMEI kayıt uyarı SMS’i esas alınıyor.Bu ikinci sürede de yine SMS tarihine göre süre hesaplanıyor.Bir telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda:Bu sayede toplam 16 ay kesintisiz kullanım mümkün hâle geliyor.Android ve iOS cihazlarda IMEI durumuAndroid cihazlarda yasa dışı yollarla IMEI değiştirilebiliyor. Ucuz, ikinci el veya hurda bir cihazın IMEI’si, yurt dışından getirilen yeni telefona işlenerek kapanma riski olmadan kullanım sağlanıyor. Bu işlem için telefoncuların 1.000–2.000 TL talep ettiği belirtiliyor.iOS işletim sistemine sahip cihazlarda IMEI atma işlemi yapılamıyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının bu tür yöntemlere başvurması mümkün değil.Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kullanıcı, yurt dışından aldığı telefonu kayıt ettirmeden maksimum süre kullanmaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/tapu-alacaklara-kritik-uyari-tarih-verildi-3-kat-artacak-1101613889.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

android, ios, imei