Yurt dışından telefon alanları ilgilendiriyor: 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz
Yurt dışından telefon alanları ilgilendiriyor: 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz
08.12.2025
Yurt dışından alınan telefonları kayıt ettirmeden Türkiye’de kullanmak için tanınan süre yıl sonuna yaklaşırken, 2026 itibarıyla kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’dan sonra yurt dışından alınan telefonlar kapandıysa yeniden kullanılabilir hâle gelecek.Kayıtsız kullanım süresi 8 aya çıkıyorNTV'nin haberine göre, Türkiye’de satılan telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi cihazlarını yurt dışından temin ediyor. Bu cihazlar, bir takvim yılı içinde 4 ay kayıt dışı kullanılabiliyor. Ancak telefonda çift SIM kart yuvası veya bir SIM + e-SIM bulunuyorsa kullanım süresi 8 aya çıkıyor.Bu kapsamda:Yurt dışı cihazlar neden tercih ediliyor?Yurt dışındaki fiyatların daha düşük olması, çeşitli vergi kalemlerinin bulunmaması ve Tax Free uygulamasıyla KDV iadesi alınabilmesi, kayıtsız telefonları cazip hâle getiriyor.SMS tarihi kritikYurt dışından alınan telefon, Türkiye’deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takıldığında kullanım süresi başlıyor. Ancak sürenin resmen başlaması için telefona gelen IMEI kayıt uyarı SMS’i esas alınıyor.Bu ikinci sürede de yine SMS tarihine göre süre hesaplanıyor.Bir telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda:Bu sayede toplam 16 ay kesintisiz kullanım mümkün hâle geliyor.Android ve iOS cihazlarda IMEI durumuAndroid cihazlarda yasa dışı yollarla IMEI değiştirilebiliyor. Ucuz, ikinci el veya hurda bir cihazın IMEI’si, yurt dışından getirilen yeni telefona işlenerek kapanma riski olmadan kullanım sağlanıyor. Bu işlem için telefoncuların 1.000–2.000 TL talep ettiği belirtiliyor.iOS işletim sistemine sahip cihazlarda IMEI atma işlemi yapılamıyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının bu tür yöntemlere başvurması mümkün değil.Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kullanıcı, yurt dışından aldığı telefonu kayıt ettirmeden maksimum süre kullanmaya çalışıyor.
Yurt dışından telefon alanları ilgilendiriyor: 57 bin lira ödemek zorunda kalmayabilirsiniz

09:53 08.12.2025
Yurt dışından alınan telefonları Türkiye’de kayıt ettirmeden kullanmak için tanınan süre dolmak üzere. Çift SIM veya e-SIM’li cihazlarda kullanım süresi 8 aya kadar çıkarken, 1 Ocak 2026’dan itibaren kapanan telefonlar yeniden açılabilecek. Aynı tarihte IMEI kayıt ücreti 57 bin lirayı aşacak.
Yurt dışından alınan telefonları kayıt ettirmeden Türkiye’de kullanmak için tanınan süre yıl sonuna yaklaşırken, 2026 itibarıyla kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’dan sonra yurt dışından alınan telefonlar kapandıysa yeniden kullanılabilir hâle gelecek.

Kayıtsız kullanım süresi 8 aya çıkıyor

NTV'nin haberine göre, Türkiye’de satılan telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kişi cihazlarını yurt dışından temin ediyor. Bu cihazlar, bir takvim yılı içinde 4 ay kayıt dışı kullanılabiliyor. Ancak telefonda çift SIM kart yuvası veya bir SIM + e-SIM bulunuyorsa kullanım süresi 8 aya çıkıyor.
Bu kapsamda:
İlk 4 ay fiziki SIM kart ile,
Sonraki 4 ay ise e-SIM ya da diğer SIM kart yuvası üzerinden iletişim sağlanarak cihaz kullanılmaya devam ediliyor.

Yurt dışı cihazlar neden tercih ediliyor?

Yurt dışındaki fiyatların daha düşük olması, çeşitli vergi kalemlerinin bulunmaması ve Tax Free uygulamasıyla KDV iadesi alınabilmesi, kayıtsız telefonları cazip hâle getiriyor.

SMS tarihi kritik

Yurt dışından alınan telefon, Türkiye’deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takıldığında kullanım süresi başlıyor. Ancak sürenin resmen başlaması için telefona gelen IMEI kayıt uyarı SMS’i esas alınıyor.
SMS’in geldiği tarihten itibaren 4 ay boyunca mevcut IMEI üzerinden kullanım mümkün oluyor.
4 ay dolduğunda cihaz iletişime kapanıyor.
Ardından e-SIM veya ikinci SIM kart yuvasına geçilerek ikinci 4 aylık kullanım devreye giriyor.
Bu ikinci sürede de yine SMS tarihine göre süre hesaplanıyor.
Bir telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda:
İlk 4 aylık süre 31 Ağustos 2025’te bitiyor.
1 Eylül–31 Aralık döneminde ikinci 4 ay tamamlanıyor.
Takvim yılı bittiği için, 1 Ocak–31 Ağustos arasında yeni yılın takvim dilimi başladığından cihaz kullanılmaya devam ediliyor.
Bu sayede toplam 16 ay kesintisiz kullanım mümkün hâle geliyor.

Android ve iOS cihazlarda IMEI durumu

Android cihazlarda yasa dışı yollarla IMEI değiştirilebiliyor. Ucuz, ikinci el veya hurda bir cihazın IMEI’si, yurt dışından getirilen yeni telefona işlenerek kapanma riski olmadan kullanım sağlanıyor. Bu işlem için telefoncuların 1.000–2.000 TL talep ettiği belirtiliyor.
iOS işletim sistemine sahip cihazlarda IMEI atma işlemi yapılamıyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının bu tür yöntemlere başvurması mümkün değil.
Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kullanıcı, yurt dışından aldığı telefonu kayıt ettirmeden maksimum süre kullanmaya çalışıyor.
