Tapu alacaklara kritik uyarı: Tarih verildi, 3 kat artacak

Tapu alacaklara kritik uyarı: Tarih verildi, 3 kat artacak

2026'da emlak vergisi ve tapu harcı hesaplamalarında esas alınacak değerlerin üç kat artacak olması, tapusunu henüz almayan yüz binlerce kişi için kritik bir...

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle, 2026’da emlak vergisi oranları ile tapu harcına esas olacak değerlerde 3 katı artış yaşanacağı kesinleşti. Buna göre emlak değerleri, 2025 yılı vergi değerinin “kendisi + iki katı” formülüyle hesaplanacak. Yani 1 + 2 = 3 kuralı devreye girecek.Düzenlemeye göre 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Emlak vergisi değerleri 2027, 2028 ve 2029’da ise her yıl bir önceki yılın vergi değerine değerleme oranı uygulanarak artırılacak.Konut projelerinden ev aldığı halde tapusunu henüz üzerine geçirmeyen vatandaşların yalnızca yıl sonuna kadar süresi bulunuyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla tapu harcı çok daha yüksek değerler üzerinden hesaplanacak.'Gerçek satış bedelini gösterin' uyarısıYeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV’ye yaptığı değerlendirmede tapu harcının mutlaka gerçek satış bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"Hemen belirtelim, tapuda gerçek satış bedellerinin gösterilmesi ve bunun üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisine esas değer üzerinden işlem yapanlar için 2026 yılında önemli bir artış olacak. örneğin, 2025 yılı vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026 yılı emlak vergisine esas değeri 9 milyon TL’den fazla olamayacak.”Tapu harcı 3 katına çıkacakTolu, örnek hesaplamayı şöyle açıkladı:"Aynı örnek üzerinden hesap edilecek olursa, 3 milyonluk evin tapu harcı toplam 120 bin lira şu an. Alıcı ve satıcı 60 biner lira ödeyecek. 2026 yılında bu evin emlak rayiç bedeli 9 milyon lira olacak ve bu kez tapu harcı 360 bin liraya çıkacak, alıcı ve satıcı 180'er bin lira ödeyecek.”Tolu, emlak vergisi üst sınırı nedeniyle tapu harcının da sert biçimde yükseleceğini belirterek şu uyarıda bulundu:"Tapu almak için bekleyen vatandaşlarımızın, gerçek alış bedelleri ile 2026’daki emlak vergisine esas vergi değeri üst sınırını kıyaslayarak, daha fazla tapu harcı ödememek için bu yılın sonuna kadar tapularını almalarında fayda olabilir."

