Trump: Netflix'in Warner Bros’u satın alması ‘sorun olabilir’
Trump: Netflix'in Warner Bros’u satın alması ‘sorun olabilir’
ABD Başkanı, dün akşam düzenlenen Kennedy Center Onur Ödülleri töreninde Netflix’in Warner Bros. stüdyoları ve HBO Max’i satın alma planının rekabet soruşturmasıyla karşılaşabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos ile Oval Ofis’te görüştüğünü doğrularken, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkacak ‘birleşik pazar payının’ sorun yaratabileceğini’ söyledi.Trump, açıklamalarını pazar günü Washington’da düzenlenen 48. Kennedy Center Honors töreninin kırmızı halısında eşi Melania Trump ile poz verirken yaptı. Bu yılki onur ödüllerinde özellikle müzik, sinema ve sahne sanatları alanındaki isimlerin sahnelendiği programın ev sahipliğini üstlenen Trump, hem törende hem törenden önce medya karşısında Netflix anlaşmasına dair dikkat çekici mesajlar verdi: Sarandos’un anlaşmaya dair herhangi bir güvence verip vermediği sorulduğunda ise Trump, “Hayır, kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Netflix’in “gündeminde bu satın almanın dışında da ilginç gelişmeler olduğunu” belirtti. Yine de, “Bu çok büyük bir pazar payı, bunda soru yok… Bir sorun olabilir” ifadeleriyle muhtemel rekabet incelemesine işaret etti.Piyasalarda ilk tepkiTrump’ın açıklamalarının ardından pazartesi sabahı ön piyasada Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 1.7 düşerek 25.64 dolara geriledi. Netflix hisseleri ise cuma günkü yüzde 2.9’luk kaybın ardından erken işlemlerde yüzde 1.07 yükselerek 101.33 dolara çıktı.
12:43 08.12.2025 (güncellendi: 12:49 08.12.2025)
ABD Başkanı, dün akşam düzenlenen Kennedy Center Onur Ödülleri töreninde Netflix’in Warner Bros. stüdyoları ve HBO Max’i satın alma planının rekabet soruşturmasıyla karşılaşabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos ile Oval Ofis’te görüştüğünü doğrularken, iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkacak ‘birleşik pazar payının’ sorun yaratabileceğini’ söyledi.
Trump, açıklamalarını pazar günü Washington’da düzenlenen 48. Kennedy Center Honors töreninin kırmızı halısında eşi Melania Trump ile poz verirken yaptı. Bu yılki onur ödüllerinde özellikle müzik, sinema ve sahne sanatları alanındaki isimlerin sahnelendiği programın ev sahipliğini üstlenen Trump, hem törende hem törenden önce medya karşısında Netflix anlaşmasına dair dikkat çekici mesajlar verdi:
Çok büyük bir pazar payları var, Warner Bros. da eklendiğinde bu pay ciddi şekilde artıyor. Ekonomistler değerlendirecek, ben de kararda yer alacağım.
Netflix’in Warner Bros. ve HBO Max’i satın alma planı, dijital yayıncılık sektöründeki en büyük birleşmelerden biri olarak görülüyor. 83 milyar dolarlık anlaşma,
onaylanması halinde Netflix’in küresel yayın pazarındaki payını belirgin şekilde artıracak ve sektördeki rekabet dengesini önemli ölçüde değiştirecek.
Sarandos’un anlaşmaya dair herhangi bir güvence verip vermediği sorulduğunda ise Trump, “Hayır, kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Netflix’in “gündeminde bu satın almanın dışında da ilginç gelişmeler olduğunu” belirtti. Yine de, “Bu çok büyük bir pazar payı, bunda soru yok… Bir sorun olabilir” ifadeleriyle muhtemel rekabet incelemesine işaret etti.
Trump’ın açıklamalarının ardından pazartesi sabahı ön piyasada Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 1.7 düşerek 25.64 dolara geriledi.
Netflix hisseleri ise cuma günkü yüzde 2.9’luk kaybın ardından erken işlemlerde yüzde 1.07 yükselerek 101.33 dolara çıktı.