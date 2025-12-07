https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/macaristan-disisleri-bati-mali-hilelerle-ugrasirken-macarlar-sputnik-v-ile-asilandi-1101609795.html
Macaristan Dışişleri: Batı mali hilelerle uğraşırken Macarlar Sputnik V ile aşılandı
Macaristan Dışişleri: Batı mali hilelerle uğraşırken Macarlar Sputnik V ile aşılandı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen mali hilelerle uğraşırken Macar halkının Rusya'nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T23:57+0300
2025-12-07T23:57+0300
2025-12-07T23:57+0300
dünya
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
rusya
ab
sputnik v
kovid-19
facebook
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101066829_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_609fcc23d738675b47a6816f1fe62c36.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in mali hileleri nedeniyle Batı üretimi Kovid-19 aşıları Avrupa'da bulunamazken Macaristan’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını satın alarak yüzbinlerce hayat kurtardığını vurguladı.Szijjarto, Facebook sayfasında yayınlanan videoda, "(Macaristan'da) yüzbinlerce kişi Sputnik aşısıyla aşılandı. Batı'dan aşılar o zamanlar gelmemişti, von der Leyen bir şekilde sms ile sipariş ettiği için, gelmedi. Herkesin nasıl paniklediğini hatırlayalım, aşı olmayacak, sağlık sistemi çökecek, insanlar ölecek, tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz diye. Fakat Batı'dan aşı gelmedi" diye konuştu.Macaristan'ın Rusya ile Sputnik'i satın almak için anlaşmaya varmasının ardından Avrupa'da en hızlı Macarların aşılandığına dikkat çeken Szijjarto, ardındansa yine Macaristan'ın 'açılarak insanların güvenliğini sağlayan ilk ülke' olduğunu dile getirdi.Macar diplomat, Rusya ile aşı anlaşmasının imzalanmasında kendisinin de katkısının olmasından gurur duyduğunun altını çizdi.Daha önce Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs aşılarının tedarikinde, aşıların fiyat bilgilerine kamuoyunun erişimini engelleyerek usulsüzlük yaptığına, ayrıca tedarik sürecinde çıkar çatışması olmadığını kanıtlayamadığına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210909/macaristan-elindeki-sputnik-v-asilarinin-tamamini-kullandi-1048762389.html
macaristan
rusya
batı
lüksemburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101066829_54:0:1061:755_1920x0_80_0_0_d0c79fa7ff655013d9f258a53c51613d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, rusya, ab, sputnik v, kovid-19, facebook, batı, avrupa, ab komisyonu, ursula von der leyen, avrupa adalet divanı, lüksemburg
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, rusya, ab, sputnik v, kovid-19, facebook, batı, avrupa, ab komisyonu, ursula von der leyen, avrupa adalet divanı, lüksemburg
Macaristan Dışişleri: Batı mali hilelerle uğraşırken Macarlar Sputnik V ile aşılandı
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen mali hilelerle uğraşırken Macar halkının Rusya'nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısıyla aşılandığını, böylelikle yüzbinlerce insan hayatının kurtarıldığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in mali hileleri nedeniyle Batı üretimi Kovid-19 aşıları Avrupa'da bulunamazken Macaristan’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını satın alarak yüzbinlerce hayat kurtardığını vurguladı.
Szijjarto, Facebook sayfasında yayınlanan videoda, "(Macaristan'da) yüzbinlerce kişi Sputnik aşısıyla aşılandı. Batı'dan aşılar o zamanlar gelmemişti, von der Leyen bir şekilde sms ile sipariş ettiği için, gelmedi. Herkesin nasıl paniklediğini hatırlayalım, aşı olmayacak, sağlık sistemi çökecek, insanlar ölecek, tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz diye. Fakat Batı'dan aşı gelmedi" diye konuştu.
Macaristan'ın Rusya ile Sputnik'i satın almak için anlaşmaya varmasının ardından Avrupa'da en hızlı Macarların aşılandığına dikkat çeken Szijjarto, ardındansa yine Macaristan'ın 'açılarak insanların güvenliğini sağlayan ilk ülke' olduğunu dile getirdi.
Macar diplomat, Rusya ile aşı anlaşmasının imzalanmasında kendisinin de katkısının olmasından gurur duyduğunun altını çizdi.
Daha önce Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs aşılarının tedarikinde, aşıların fiyat bilgilerine kamuoyunun erişimini engelleyerek usulsüzlük yaptığına, ayrıca tedarik sürecinde çıkar çatışması olmadığını kanıtlayamadığına hükmetmişti.