Macaristan Dışişleri: Batı mali hilelerle uğraşırken Macarlar Sputnik V ile aşılandı

Macaristan Dışişleri: Batı mali hilelerle uğraşırken Macarlar Sputnik V ile aşılandı

07.12.2025

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in mali hileleri nedeniyle Batı üretimi Kovid-19 aşıları Avrupa'da bulunamazken Macaristan’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını satın alarak yüzbinlerce hayat kurtardığını vurguladı.Szijjarto, Facebook sayfasında yayınlanan videoda, "(Macaristan'da) yüzbinlerce kişi Sputnik aşısıyla aşılandı. Batı'dan aşılar o zamanlar gelmemişti, von der Leyen bir şekilde sms ile sipariş ettiği için, gelmedi. Herkesin nasıl paniklediğini hatırlayalım, aşı olmayacak, sağlık sistemi çökecek, insanlar ölecek, tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz diye. Fakat Batı'dan aşı gelmedi" diye konuştu.Macaristan'ın Rusya ile Sputnik'i satın almak için anlaşmaya varmasının ardından Avrupa'da en hızlı Macarların aşılandığına dikkat çeken Szijjarto, ardındansa yine Macaristan'ın 'açılarak insanların güvenliğini sağlayan ilk ülke' olduğunu dile getirdi.Macar diplomat, Rusya ile aşı anlaşmasının imzalanmasında kendisinin de katkısının olmasından gurur duyduğunun altını çizdi.Daha önce Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs aşılarının tedarikinde, aşıların fiyat bilgilerine kamuoyunun erişimini engelleyerek usulsüzlük yaptığına, ayrıca tedarik sürecinde çıkar çatışması olmadığını kanıtlayamadığına hükmetmişti.

