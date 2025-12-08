https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-2-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1101620334.html

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: 2 yerleşim daha düşmandan temizlendi

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: 2 yerleşim daha düşmandan temizlendi

08.12.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Çervonoye yerleşim birimini düşman oluşumlardan temizledi. Ayrıca ‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri de Zaporojye Bölgesi’nin Novodanilovka yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 275 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 171 İHA engellendi.

