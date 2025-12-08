https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/abdli-eski-istihbaratci-avrupanin-rusyaya-onleyici-saldiri-fikri-kendini-tamamen-1101617695.html
ABD'li eski istihbaratçı: Avrupa'nın Rusya'ya önleyici saldırı fikri kendini tamamen itibarsızlaştırdığını gösteriyor
ABD'li eski istihbaratçı: Avrupa’nın Rusya’ya önleyici saldırı fikri kendini tamamen itibarsızlaştırdığını gösteriyor
2025-12-08T12:05+0300
2025-12-08T12:05+0300
2025-12-08T12:10+0300
ABD'li eski istihbaratçı: Avrupa’nın Rusya’ya önleyici saldırı fikri kendini tamamen itibarsızlaştırdığını gösteriyor
12:05 08.12.2025
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Avrupalı siyasetçilerin Rusya'ya karşı önleyici bir saldırı yapılacağı yönündeki açıklamalarının, Avrupa'nın küresel siyasette bir aktör olarak kendini tamamen itibarsızlaştırdığını ve aynı zamanda siyasi intiharının habercisi olduğunu gösterdiğini belirtti.
ABD'li eski istihbaratçı ve askeri analiz uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, ABD’nin Avrupa'nın siyasi intiharına katılmayacağını kaydetti.
Ritter, “Hemen şimdi NATO Askeri Komitesi Başkanı (Cavo Dragone) Rusya'ya karşı önleyici saldırı konusunda akıl yürütüyor. <…> ABD bu tür saçmalıklardan kaçınıyor. Neden onlarla konuşmuyoruz? Çünkü onlarla konuşacak bir şey yok” şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımının, onu müzakere sürecinin dışında bıraktığını kaydeden uzman, Moskova ve Washington’un Brüksel’i görmezden geldiğini belirtti.
Avrupa’nın rasyonalizm ve pragmatizmden tamamen uzaklaştığını ve büyük siyasetten fiilen uzaklaştığını söyleyen Ritter, sözlerini şöyle sürdürdü:
İntihar etmek istiyorsunuz, ama Amerika intihar anlaşmanıza katılmak zorunda değil. <…> Bunlar aptal. Avrupalılar saçma sapan konuşuyor, aptallıklarını daha da artırıyorlar, Ruslar ve ABD de onları görmezden geliyor. Şimdi de, şımarık çocuklar gibi, seslerini duyurmak için masaya daha da sert vuruyorlar. <…> Avrupa kendini önemsizleştirdi. Artık ciddi bir oyuncu değil.
Beyaz Saray’ın geçen Cuma günü yayınladığı ulusal güvenlik doktrininde, Avrupa’dan kendi savunmasını üstlenmesi talep ediliyor. Belgede ayrıca, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışma konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupalı yetkililerle aynı fikirde olmadığı belirtildi.