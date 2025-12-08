https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/abdli-eski-istihbaratci-avrupanin-rusyaya-onleyici-saldiri-fikri-kendini-tamamen-1101617695.html

ABD'li eski istihbaratçı: Avrupa’nın Rusya’ya önleyici saldırı fikri kendini tamamen itibarsızlaştırdığını gösteriyor

08.12.2025

ABD'li eski istihbaratçı ve askeri analiz uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada, ABD’nin Avrupa'nın siyasi intiharına katılmayacağını kaydetti.Ritter, “Hemen şimdi NATO Askeri Komitesi Başkanı (Cavo Dragone) Rusya'ya karşı önleyici saldırı konusunda akıl yürütüyor. <…> ABD bu tür saçmalıklardan kaçınıyor. Neden onlarla konuşmuyoruz? Çünkü onlarla konuşacak bir şey yok” şeklinde konuştu.Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımının, onu müzakere sürecinin dışında bıraktığını kaydeden uzman, Moskova ve Washington’un Brüksel’i görmezden geldiğini belirtti.Avrupa’nın rasyonalizm ve pragmatizmden tamamen uzaklaştığını ve büyük siyasetten fiilen uzaklaştığını söyleyen Ritter, sözlerini şöyle sürdürdü:Beyaz Saray’ın geçen Cuma günü yayınladığı ulusal güvenlik doktrininde, Avrupa’dan kendi savunmasını üstlenmesi talep ediliyor. Belgede ayrıca, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışma konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupalı ​​yetkililerle aynı fikirde olmadığı belirtildi.

