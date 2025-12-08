Türkiye
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosuğu'na Aleksandr Kalaçev atandı
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosuğu'na Aleksandr Kalaçev atandı
Rus diplomat Aleksandr Kalaçev, İstanbul'a Başkonsolos olarak atandı.
dünya
türkiye cumhuriyeti
rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomat Aleksandr Kalaçev’in İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atandığını duyurdu. Bakanlığın Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın emriyle Aleksandr Aleksandroviç Kalaçev, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atanmıştır” ifadelerine yer verildi.
türkiye cumhuriyeti, rusya dışişleri bakanlığı, telegram
Aleksandr Kalaçev
Rus diplomat Aleksandr Kalaçev, İstanbul’a Başkonsolos olarak atandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomat Aleksandr Kalaçev’in İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atandığını duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın emriyle Aleksandr Aleksandroviç Kalaçev, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atanmıştır” ifadelerine yer verildi.
