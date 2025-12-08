https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rusyanin-istanbul-baskonsolosuguna-aleksandr-kalacev-atandi-1101636764.html
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosuğu'na Aleksandr Kalaçev atandı
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosuğu'na Aleksandr Kalaçev atandı
08.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomat Aleksandr Kalaçev’in İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atandığını duyurdu. Bakanlığın Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın emriyle Aleksandr Aleksandroviç Kalaçev, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na Başkonsolos olarak atanmıştır” ifadelerine yer verildi.
