https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rusya-bassavciligindan-ukraynali-ust-duzey-isimlere-soykirim-suclamasi-1101625501.html

Rusya Başsavcılığı'ndan Ukraynalı üst düzey isimlere soykırım suçlaması

Rusya Başsavcılığı'ndan Ukraynalı üst düzey isimlere soykırım suçlaması

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetiminin çatışmalar sırasında işlediği suçlar Rusya Başsavcılığı tarafından adalet terazisine taşındı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T15:41+0300

2025-12-08T15:41+0300

2025-12-08T15:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr sırskiy

londra

ukrayna

rusya başsavcılığı

pyotr poroşenko

valeriy zalujnıy

soykırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101625487_0:171:1365:939_1920x0_80_0_0_aaa7ab17ef47e55f27ad6b8029c03800.jpg

Rusya Başsavcılığı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, eski Başbakan Arseniy Yatsenyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Londra Büyükelçisi Valeriy Zalunnıy'ın aralarında bulunduğu üst düzey isimler hakkında soykırım suçlamasıyla dava açtı.Dava dosyasını Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'ne sevk eden Rusya Başsavcılığı, zanlılar hakkında uluslararası arama kararı çıkarttı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Rusya Başsavcılığı, Ukrayna'nın üst düzey siyasi ve askeri yönetimine karşı açılan ceza davasıyla ilgili iddianameyi onayladı. Zanlılar soruşturmadan kaçtıkları için haklarında uluslararası arama kararı çıkarıldı. Moskova Basman Bölge Mahkemesi, zanlıların gıyaben tutuklanmalarına hükmetti" ifadeleri kullanıldı.Başsavcılık, zanlılar hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 357. maddesinde öngörülen soykırım suçundan dava açıldığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ingiliz-basini-ab-rusyanin-varliklarini-ilelebet-dondurmanin-yasal-yolunu-buldu-1101620461.html

londra

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr sırskiy, londra, ukrayna, rusya başsavcılığı, pyotr poroşenko, valeriy zalujnıy, soykırım