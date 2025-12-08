Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Başsavcılığı'ndan Ukraynalı üst düzey isimlere soykırım suçlaması
Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetiminin çatışmalar sırasında işlediği suçlar Rusya Başsavcılığı tarafından adalet terazisine taşındı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Başsavcılığı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, eski Başbakan Arseniy Yatsenyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Londra Büyükelçisi Valeriy Zalunnıy'ın aralarında bulunduğu üst düzey isimler hakkında soykırım suçlamasıyla dava açtı.Dava dosyasını Donetsk Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'ne sevk eden Rusya Başsavcılığı, zanlılar hakkında uluslararası arama kararı çıkarttı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Rusya Başsavcılığı, Ukrayna'nın üst düzey siyasi ve askeri yönetimine karşı açılan ceza davasıyla ilgili iddianameyi onayladı. Zanlılar soruşturmadan kaçtıkları için haklarında uluslararası arama kararı çıkarıldı. Moskova Basman Bölge Mahkemesi, zanlıların gıyaben tutuklanmalarına hükmetti" ifadeleri kullanıldı.Başsavcılık, zanlılar hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 357. maddesinde öngörülen soykırım suçundan dava açıldığının altını çizdi.
15:41 08.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetiminin çatışmalar sırasında işlediği suçlar Rusya Başsavcılığı tarafından adalet terazisine taşındı.
