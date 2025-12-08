https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ingiliz-basini-ab-rusyanin-varliklarini-ilelebet-dondurmanin-yasal-yolunu-buldu-1101620461.html

İngiliz basını: AB, Rusya'nın varlıklarını ilelebet dondurmanın yasal yolunu buldu

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre dondurulmuş Rus varlıkları kalıcı olarak bloke edilebilir, zira Avrupalı yetkililer, mevzuatlarında bu tür kararların üye ülkelerin oybirliği olmadan alınmasına izin veren bir madde buldu.Yaptırımların her 6 ayda bir oybirliğiyle yenilenmesi gerektiğine dikkat çekilen haberde, bundan dolayı yakın zamana kadar her ülkenin tek başına Avrupa yaptırımlarının 'tüm yapısını yıkma' ve Rus tarafına rezervlerine erişme imkanı sağlama fırsatına sahip olduğunun altı çizildi.AB'li bürokratların bu boşluğu ortadan kaldırmanın yolunu bulduğunu yazan FT, "Avrupalı yetkililer, AB anlaşmalarında ciddi ekonomik şoklar durumunda oybirliği sağlanmadan önlem alınmasına izin verilebileceği yönünde bir madde buldu" ifadelerine yer verdi.6 Aralık'ta, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Belçika Başbakanı Bart de Wever ile yaptıkları görüşmede Rus varlıklarına el koyulması konusunda fikir birliğine varamadıkları bildirilmişti.AB'nin görüştüğü seçeneklerAvrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 2026-2027 döneminde finanse edilmesi için iki seçenek önerdi. Bunlardan biri, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını içeren bir 'tazminat kredisi' öngörüyor.Söz konusu tutar 185 ila 210 milyar euro arasında ve çatışma sona erdikten sonra Moskova'nın 'Kiev'in maddi zararlarını karşılaması' halinde Ukrayna'nın krediyi geri ödeyeceği iddia ediliyor.AB'de bu konuda bir fikir birliği yok. Geçtiğimiz hafta Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'na Rus varlıklarını kullanmanın olası bir barış anlaşması şansını baltalayacağı konusunda uyarmıştı. Wever, Kiev'e başka bir ülkenin egemen fonlarından kredi sağlanması isteniyorsa, Belçika'nın AB üyelerinden somut ve güvenilir garantiler alması gerektiğini daha önce defalarca dile getirmişti.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.

