Rus uzman Lukyanov: ABD'nin yeni güvenlik doktrini, AB için ciddi bir meydan okuma oluşturabilir

Lukyanov, ABD'nin yeni güvenlik doktrininin AB için ciddi bir meydan okuma oluşturabileceğini belirtti. 08.12.2025

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Bilimsel Çalışma Direktörü Fyodor Lukyanov, ABD'nin müttefiklerine yönelik politikasındaki değişikliğin Avrupa için ciddi bir meydan okuma oluşturabileceğini söyledi.ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni Sputnik'e değerlendiren Lukyanov, "Belgede, ABD'nin bazı Avrupa ülkelerini mevcut AB politikalarına direnmeye teşvik etmesi gerektiği konusunda son derece şaşırtıcı bir madde var. Yani, Amerikanların bakış açısına göre yanlış, antidemokratik, verimsiz vesaire olan politikalara direnmek" ifadelerini kullandı.Rus uzman, Washington'ın diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan hiçbir zaman çekinmediğini, ancak bu girişimlerin o kadar devrimci ve yıkıcı olmadığını sözlerine ekledi. Bununla beraber Beyaz Saray'ın bu stratejiyi tam olarak nasıl uygulayacağının henüz belirsizliğini koruduğuna da dikkat çekti.'Özünde Washington'ın aleyhine olan taahhütlerden uzaklaşma girişimi var'Bu arada Lukyanov, ABD'nin yeni güvenlik doktrininin özünde Washington'ın aleyhine olan taahhütlerden uzaklaşma girişimi yattığını söyledi.Rus uzman, "Bu, modern çağda izolasyonist olamayacak bir ülkeye yönelik ulusal güvenlik stratejisi oluşturma girişimidir. Fakat bu belge, kendisi için dezavantajlı gördüğü yükümlülükler ve yükümlülük algıları gibi 'temel olmayan unsurlardan' mümkün olduğunca kurtulmaya çalışıyor" dedi.

