https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rize-ziraat-odasi-baskani-turkiyede-restoranlarin-ve-kafelerin-yuzde-60-70inde-boyali-cay-1101614332.html
Rize Ziraat Odası Başkanı: 'Türkiye'de restoranların ve kafelerin yüzde 60-70'inde boyalı çay kullanılıyor'
Rize Ziraat Odası Başkanı: 'Türkiye’de restoranların ve kafelerin yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor'
Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, 'boyalı çaylara' dikkat çekerek "Türkiye’de restoranların ve cafelerin yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor"... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e8ddd8d0652dea85750cc141f62a6143.jpg
Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın sosyal medya hesabında yayımlanan röportajında Türkiye'deki çaylara dikkat çekti. "Türkiye’de restoranların ve cafelerin yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor" diyen Arslan, bu çayların doğrudan işletmelere satıldığı için etkili bir şekilde denetimden kaçtığını ifade etti.Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, bu çayların doğrudan işletmelere satılarak raflarda görünmediği için denetimden kaçtığını söyledi."Kaliteli çayın kilosu 280–300 lira iken, beş kilosu 850 liraya satılan boyalı çaydan binlerce bardak çay çıkıyor. 'Su kat sat' sistemiyle büyük kazanç elde ediliyor" diyen Arslan "Türkiye’nin yıllık 240 bin ton kuru çay tüketiminin yüzde 35’i şu an boyalı çayların elinde" açıklamasını yaptı. Kaliteli bir çayın kilosunun '280–300 lira olduğunu ancak beş kilosu 850 liraya satılan boyalı karışımlardan binlerce bardak çay çıktığını' açıklayan Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan, "Çöp çay kırılıp granül hale getiriliyor, boya ile karıştırılıyor ve 60 - 70 liraya mal edilip piyasaya sürülüyor. Bu durum hem kaliteyi hem sağlığı tehdit ediyor" dedi.Ziraat Odası Başkanı Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kafeteryalarda numune alımı ve denetimlerin artırılması için çalışma başlattığını duyurdu.
Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, 'boyalı çaylara' dikkat çekerek "Türkiye'de restoranların ve cafelerin yüzde 60-70'inde boyalı çay kullanılıyor" dedi.
