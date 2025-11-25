https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ofis-calisanlarina-iyi-haber-kakao-ve-cay-kalbi-koruyor-1101275794.html
Ofis çalışanlarına iyi haber: Kakao ve çay kalbi koruyor
Yapılan araştırmada, gün içinde uzun süre oturarak vakit geçiren kişilerin çay, kakao ve böğürtlen gibi flavanol içeren besinleri tükettikleri taktirde fazla otuma kaynaklı kalp ve damar hastalıklarından korunabilecekleri bulundu.
Modern yaşamın yaygın sorunu uzun süreli oturmanın kalp damar sağlığına olan olumsuz etkilerine karşı bilim insanları doğal bir koruma yöntemi buldu. Birmingham Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, flavanol bakımından zengin gıdaların damar fonksiyonlarını korumada etkili olduğunu gösterdi.Flavanol zengini besinler damarları koruyorAraştırmada 40 sağlıklı genç erkek, iki saatlik oturma seansından önce yüksek flavanollü kakao içeceği veya düşük flavanollü içecek tüketti. Yüksek flavanol alan katılımcıların, oturmanın damar fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerinden korunduğu görüldü.Araştırmanın ortak yazarı Dr. Sam Lucas, "Deneyimiz gösterdi ki, yüksek flavanol içeceğini tükettikten sonra hem fit hem de daha az fit katılımcılar, iki saat oturmanın ardından damar fonksiyonlarını korumayı başardı" ifadelerini kullandı.Günlük hayatta flavanol tüketimi kolayAraştırmacılar, flavanol alımının günlük hayatta kolayca artırılabileceğini belirtiyor. Birmingham Üniversitesi'nden Alessio Daniele, "Süpermarketlerde flavanol seviyeleri korunmuş kakao ürünleri bulunabiliyor. Kakao sevmiyorsanız, elma, erik, böğürtlen, fındık ve siyah/yeşil çay da flavanol kaynağı" dedi.Bu bulgular, özellikle ofis çalışanları gibi uzun süre oturmak zorunda kalan kişiler için önemli bir koruma yöntemi sunuyor. Uzmanlar, flavanol tüketiminin yanı sıra oturma sürelerini kısa yürüyüşlerle bölmenin de damar sağlığı için faydalı olacağını vurguluyor.
