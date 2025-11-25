Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ofis-calisanlarina-iyi-haber-kakao-ve-cay-kalbi-koruyor-1101275794.html
Ofis çalışanlarına iyi haber: Kakao ve çay kalbi koruyor
Ofis çalışanlarına iyi haber: Kakao ve çay kalbi koruyor
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmada, gün içinde uzun süre oturarak vakit geçiren kişilerin çay, kakao ve böğürtlen gibi flavanol içeren besinleri tükettikleri taktirde fazla otuma kaynaklı kalp ve damar hastalıklarından korunabilecekleri bulundu.
2025-11-25T15:36+0300
2025-11-25T15:36+0300
sağlik
birmingham üniversitesi
oturmak
ofis
kalp
damar
kalp damar hastalığı
kalp damar rahatsızlıkları
kakao
çay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101275571_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1fea20187d30414a3c04d608b572d015.jpg
Modern yaşamın yaygın sorunu uzun süreli oturmanın kalp damar sağlığına olan olumsuz etkilerine karşı bilim insanları doğal bir koruma yöntemi buldu. Birmingham Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, flavanol bakımından zengin gıdaların damar fonksiyonlarını korumada etkili olduğunu gösterdi.Flavanol zengini besinler damarları koruyorAraştırmada 40 sağlıklı genç erkek, iki saatlik oturma seansından önce yüksek flavanollü kakao içeceği veya düşük flavanollü içecek tüketti. Yüksek flavanol alan katılımcıların, oturmanın damar fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerinden korunduğu görüldü.Araştırmanın ortak yazarı Dr. Sam Lucas, "Deneyimiz gösterdi ki, yüksek flavanol içeceğini tükettikten sonra hem fit hem de daha az fit katılımcılar, iki saat oturmanın ardından damar fonksiyonlarını korumayı başardı" ifadelerini kullandı.Günlük hayatta flavanol tüketimi kolayAraştırmacılar, flavanol alımının günlük hayatta kolayca artırılabileceğini belirtiyor. Birmingham Üniversitesi'nden Alessio Daniele, "Süpermarketlerde flavanol seviyeleri korunmuş kakao ürünleri bulunabiliyor. Kakao sevmiyorsanız, elma, erik, böğürtlen, fındık ve siyah/yeşil çay da flavanol kaynağı" dedi.Bu bulgular, özellikle ofis çalışanları gibi uzun süre oturmak zorunda kalan kişiler için önemli bir koruma yöntemi sunuyor. Uzmanlar, flavanol tüketiminin yanı sıra oturma sürelerini kısa yürüyüşlerle bölmenin de damar sağlığı için faydalı olacağını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kas-gelisiminde-yeni-donem-bagisiklik-hucreleri-sinir-hucreleri-gibi-calisiyor-1101274390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101275571_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_415371854944c3125249f468074edb99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kakao, çay, böğürtlen, kalp, damar, kalp ve damar hastalıkları, oturmak, ofis, ofis işi, araştırma
kakao, çay, böğürtlen, kalp, damar, kalp ve damar hastalıkları, oturmak, ofis, ofis işi, araştırma

Ofis çalışanlarına iyi haber: Kakao ve çay kalbi koruyor

15:36 25.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇay Kakao Böğürtlen
Çay Kakao Böğürtlen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Birmingham Üniversitesi araştırması, kakao, çay ve böğürtlen gibi flavanol zengini besinlerin, uzun süre oturmanın damar sağlığına verdiği zararı azaltabileceğini ortaya koydu. 40 genç erkekle yapılan çalışmada yüksek flavanol içeren içeceklerin damar fonksiyonlarını koruduğu gözlemlendi.
Modern yaşamın yaygın sorunu uzun süreli oturmanın kalp damar sağlığına olan olumsuz etkilerine karşı bilim insanları doğal bir koruma yöntemi buldu. Birmingham Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, flavanol bakımından zengin gıdaların damar fonksiyonlarını korumada etkili olduğunu gösterdi.

Flavanol zengini besinler damarları koruyor

Araştırmada 40 sağlıklı genç erkek, iki saatlik oturma seansından önce yüksek flavanollü kakao içeceği veya düşük flavanollü içecek tüketti. Yüksek flavanol alan katılımcıların, oturmanın damar fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerinden korunduğu görüldü.
Araştırmanın ortak yazarı Dr. Sam Lucas, "Deneyimiz gösterdi ki, yüksek flavanol içeceğini tükettikten sonra hem fit hem de daha az fit katılımcılar, iki saat oturmanın ardından damar fonksiyonlarını korumayı başardı" ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta flavanol tüketimi kolay

Araştırmacılar, flavanol alımının günlük hayatta kolayca artırılabileceğini belirtiyor. Birmingham Üniversitesi'nden Alessio Daniele, "Süpermarketlerde flavanol seviyeleri korunmuş kakao ürünleri bulunabiliyor. Kakao sevmiyorsanız, elma, erik, böğürtlen, fındık ve siyah/yeşil çay da flavanol kaynağı" dedi.
Bu bulgular, özellikle ofis çalışanları gibi uzun süre oturmak zorunda kalan kişiler için önemli bir koruma yöntemi sunuyor. Uzmanlar, flavanol tüketiminin yanı sıra oturma sürelerini kısa yürüyüşlerle bölmenin de damar sağlığı için faydalı olacağını vurguluyor.
Fitness - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
SAĞLIK
Kas gelişiminde yeni dönem: Bağışıklık hücreleri sinir hücreleri gibi çalışıyor
14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала