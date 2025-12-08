https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/real-madrid-efsanesi-hernandezden-milli-yildiza-destek-geldi-1101612993.html
Real Madrid efsanesi Hernandez'den milli yıldıza destek geldi
Real Madrid efsanesi Hernandez'den milli yıldıza destek geldi
Real Madrid, Celta Vigo'ya Bernabeu'da 2-0 kaybetti. Son zamanlardaki mağlubiyetler sonrasında Arda Güler eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Arda'ya yıldız futbolcu Guti Hernandez'den destek geldi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 15. hafta maçında, Real Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arda Güler'in 74 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid, ikinci yarıda yediği gollerle 0-2 mağlup oldu.Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi. Real Madrid takımının teknik direktörü Xabi Alonso, karşılaşmayı yedek kulübesinde takip etti.Mağlubiyetler sonrasında Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'in sürelerini azalttı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez, Arda Güler hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Guti yaptığı açıklamada, "Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular" dedi. Hernandez ayrıca "O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Real Madrid efsanesi Hernandez'den milli yıldıza destek geldi
08:04 08.12.2025 (güncellendi: 08:08 08.12.2025)
Real Madrid, Celta Vigo’ya Bernabeu’da 2-0 kaybetti. Son zamanlardaki mağlubiyetler sonrasında Arda Güler eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Arda'ya yıldız futbolcu Guti Hernandez'den destek geldi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 15. hafta maçında, Real Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arda Güler’in 74 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid, ikinci yarıda yediği gollerle 0-2 mağlup oldu.
Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi. Real Madrid takımının teknik direktörü Xabi Alonso, karşılaşmayı yedek kulübesinde takip etti.
Mağlubiyetler sonrasında Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'in sürelerini azalttı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez, Arda Güler hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Guti yaptığı açıklamada, "Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular" dedi. Hernandez ayrıca "O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.
Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.