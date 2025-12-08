https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/real-madrid-efsanesi-hernandezden-milli-yildiza-destek-geldi-1101612993.html

Real Madrid efsanesi Hernandez'den milli yıldıza destek geldi

Real Madrid efsanesi Hernandez'den milli yıldıza destek geldi

Sputnik Türkiye

Real Madrid, Celta Vigo’ya Bernabeu’da 2-0 kaybetti. Son zamanlardaki mağlubiyetler sonrasında Arda Güler eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Arda'ya... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T08:04+0300

2025-12-08T08:04+0300

2025-12-08T08:08+0300

spor

arda güler

guti hernandez

xabi alonso

real madrid

la liga

celta vigo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101611566_0:763:2048:1915_1920x0_80_0_0_4bc67adc61e422b5bb799d37b10aa494.jpg

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 15. hafta maçında, Real Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arda Güler’in 74 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid, ikinci yarıda yediği gollerle 0-2 mağlup oldu.Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi. Real Madrid takımının teknik direktörü Xabi Alonso, karşılaşmayı yedek kulübesinde takip etti.Mağlubiyetler sonrasında Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Jude Bellingham'ın sakatlığının geçmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'in sürelerini azalttı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez, Arda Güler hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Guti yaptığı açıklamada, "Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular" dedi. Hernandez ayrıca "O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ligde-2-olan-trabzonsporun-teknik-direktoru-fatih-tekke-sorgulanan-takimdan-korkulan-takima-1101612562.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, guti hernandez, xabi alonso, real madrid, la liga, celta vigo