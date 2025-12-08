https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ligde-2-olan-trabzonsporun-teknik-direktoru-fatih-tekke-sorgulanan-takimdan-korkulan-takima-1101612562.html
Ligde 2. olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke: Sorgulanan takımdan korkulan takıma
Ligde 2. olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke: Sorgulanan takımdan korkulan takıma
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok değerli bir galibiyet aldıklarını... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T07:31+0300
2025-12-08T07:31+0300
2025-12-08T07:31+0300
spor
fatih tekke
göztepe
trabzonspor
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101612113_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_d889232776e90bdc2ff80d4448821aaa.jpg
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor deplasmanına çıktıklarını ve takımda çok fazla eksikleri olduğunu belirtti.Trabzonspor'un Göztepe galibiyetinin ardından Süper Lig'de puan durumunda değişilik oldu. 36 puanla Galatasaray lig lideri olurken 34 puana yükselen Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. İlk yarıda rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlandıklarını aktaran Tekke, yeni oynayan oyuncularının performansının da iyi olduğunu ifade ederek "Coşkuları çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskıyı üzerimize aldık. Bu oynamayı bırakmamızı sağladı bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskıyı yedik." dedi.Tekke, oyunun son bölümünde özellikle savunmaya çekildiklerini ve Onuachu'nun da savunmaya geldiğini anlatarak "Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Verilen mücadele, açıkçası o setlere karşılık verdiğimiz teknik cevap, bence çok değerliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."Sorgulanan takımdan korkulan takıma"Sorgulanan takımdan korkulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Tekke, şunları kaydetti:Tekke, eksiklerin değil takımının mücadelesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/volkan-demirel-genclerbirliginden-istifa-etti-1101606630.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101612113_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_096ac91f5190dfbdf9ced7e0b779b176.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih tekke, göztepe, trabzonspor, süper lig
fatih tekke, göztepe, trabzonspor, süper lig
Ligde 2. olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke: Sorgulanan takımdan korkulan takıma
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor deplasmanına çıktıklarını ve takımda çok fazla eksikleri olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un Göztepe galibiyetinin ardından Süper Lig'de puan durumunda değişilik oldu. 36 puanla Galatasaray lig lideri olurken 34 puana yükselen Trabzonspor 2. sıraya yerleşti.
İlk yarıda rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlandıklarını aktaran Tekke, yeni oynayan oyuncularının performansının da iyi olduğunu ifade ederek "Coşkuları çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskıyı üzerimize aldık. Bu oynamayı bırakmamızı sağladı bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskıyı yedik." dedi.
Tekke, oyunun son bölümünde özellikle savunmaya çekildiklerini ve Onuachu'nun da savunmaya geldiğini anlatarak "Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Verilen mücadele, açıkçası o setlere karşılık verdiğimiz teknik cevap, bence çok değerliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Sorgulanan takımdan korkulan takıma"
Sorgulanan takımdan korkulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Tekke, şunları kaydetti:
"Bu çocuklar yaptı bunu. Bence bu çocukların mücadelesi alkışı hak ediyor. Yarın puan kaybedebiliriz, kötü oynadığımız maçlar olacak. Bu çocukların desteğe ihtiyaçları var. Yeni kurulmuş, bir biriyle yeni oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve daha iyimiz var diyorum ama o öyle kolay değil. Görüyorsunuz maçlar çok zor geçiyor. Ben onları alkışlıyorum. Alkışı hak ettiklerini düşünüyorum."
Tekke, eksiklerin değil takımının mücadelesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.