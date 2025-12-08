Ligde 2. olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke: Sorgulanan takımdan korkulan takıma

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ligde-2-olan-trabzonsporun-teknik-direktoru-fatih-tekke-sorgulanan-takimdan-korkulan-takima-1101612562.html

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor deplasmanına çıktıklarını ve takımda çok fazla eksikleri olduğunu belirtti.Trabzonspor'un Göztepe galibiyetinin ardından Süper Lig'de puan durumunda değişilik oldu. 36 puanla Galatasaray lig lideri olurken 34 puana yükselen Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. İlk yarıda rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlandıklarını aktaran Tekke, yeni oynayan oyuncularının performansının da iyi olduğunu ifade ederek "Coşkuları çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskıyı üzerimize aldık. Bu oynamayı bırakmamızı sağladı bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskıyı yedik." dedi.Tekke, oyunun son bölümünde özellikle savunmaya çekildiklerini ve Onuachu'nun da savunmaya geldiğini anlatarak "Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Verilen mücadele, açıkçası o setlere karşılık verdiğimiz teknik cevap, bence çok değerliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."Sorgulanan takımdan korkulan takıma"Sorgulanan takımdan korkulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Tekke, şunları kaydetti:Tekke, eksiklerin değil takımının mücadelesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

