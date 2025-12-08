Türkiye
Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir
Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir
Rus lider Putin, Rusya'nın 2025 yılının sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6... 08.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında Rusya’nın GSYİH’sının yılsonuna kadar yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini ifade etti.Mişustin: Rusya'nın GSYİH’sı yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 büyüdüRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Rusya'nın GSYİH'sının yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğünü belirtti.Yurtiçi ekonominin büyüme dinamiklerinin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkat çeken Mişustin Rus ekonomisinin, gelişimini engelleme girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.
17:29 08.12.2025 (güncellendi: 19:02 08.12.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Rus lider Putin, Rusya’nın 2025 yılının sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında Rusya’nın GSYİH’sının yılsonuna kadar yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini ifade etti.

Mişustin: Rusya'nın GSYİH’sı yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 büyüdü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Rusya'nın GSYİH'sının yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğünü belirtti.
Yurtiçi ekonominin büyüme dinamiklerinin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkat çeken Mişustin Rus ekonomisinin, gelişimini engelleme girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Vladimir Putin, Hindistan Devlet Başkanı Droupadhi Murmu ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı
5 Aralık, 18:54
