https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/putin-rusyada-yilsonu-itibariyla-enflasyon-yuzde-6nin-altinda-kalabilir-1101629772.html
Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir
Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya’nın 2025 yılının sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T17:29+0300
2025-12-08T17:29+0300
2025-12-08T19:02+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
enflasyon
enflasyon rakamları
gsyi̇h
mihail mişustin
stratejik kalkınma ve öncelikli projeler konseyi
yaptırımlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_39b1fb40ef85aadff96a52737c4564ca.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında Rusya’nın GSYİH’sının yılsonuna kadar yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini ifade etti.Mişustin: Rusya'nın GSYİH’sı yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 büyüdüRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Rusya'nın GSYİH'sının yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğünü belirtti.Yurtiçi ekonominin büyüme dinamiklerinin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkat çeken Mişustin Rus ekonomisinin, gelişimini engelleme girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-rusya-ile-hindistan-arasindaki-stratejik-ortaklik-esitlik-ve-karsilikli-saygiya-dayali-----1101585693.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_101:0:760:494_1920x0_80_0_0_4b90d17868e3b06454c2a0bcedeb6523.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, enflasyon, enflasyon rakamları, gsyi̇h, mihail mişustin, stratejik kalkınma ve öncelikli projeler konseyi, yaptırımlar, avrupa
rusya, kremlin, vladimir putin, enflasyon, enflasyon rakamları, gsyi̇h, mihail mişustin, stratejik kalkınma ve öncelikli projeler konseyi, yaptırımlar, avrupa
Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir
17:29 08.12.2025 (güncellendi: 19:02 08.12.2025)
Rus lider Putin, Rusya’nın 2025 yılının sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında Rusya’nın GSYİH’sının yılsonuna kadar yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini ifade etti.
Mişustin: Rusya'nın GSYİH’sı yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 büyüdü
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Rusya'nın GSYİH'sının yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğünü belirtti.
Yurtiçi ekonominin büyüme dinamiklerinin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkat çeken Mişustin Rus ekonomisinin, gelişimini engelleme girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.