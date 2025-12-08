https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/putin-rusyada-yilsonu-itibariyla-enflasyon-yuzde-6nin-altinda-kalabilir-1101629772.html

Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir

Putin: Rusya'da yılsonu itibarıyla enflasyon yüzde 6'nın altında kalabilir

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya’nın 2025 yılının sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T17:29+0300

2025-12-08T17:29+0300

2025-12-08T19:02+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

enflasyon

enflasyon rakamları

gsyi̇h

mihail mişustin

stratejik kalkınma ve öncelikli projeler konseyi

yaptırımlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_39b1fb40ef85aadff96a52737c4564ca.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi’nin toplantısında Rusya’nın GSYİH’sının yılsonuna kadar yaklaşık yüzde bir oranında büyüyeceğini, enflasyonun ise yüzde 6 civarında veya altında gerçekleşeceğini ifade etti.Mişustin: Rusya'nın GSYİH’sı yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 büyüdüRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda Rusya'nın GSYİH'sının yaptırımlara rağmen son üç yılda yaklaşık yüzde 10 oranında büyüdüğünü belirtti.Yurtiçi ekonominin büyüme dinamiklerinin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkat çeken Mişustin Rus ekonomisinin, gelişimini engelleme girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-rusya-ile-hindistan-arasindaki-stratejik-ortaklik-esitlik-ve-karsilikli-saygiya-dayali-----1101585693.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, enflasyon, enflasyon rakamları, gsyi̇h, mihail mişustin, stratejik kalkınma ve öncelikli projeler konseyi, yaptırımlar, avrupa