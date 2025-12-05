https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-rusya-ile-hindistan-arasindaki-stratejik-ortaklik-esitlik-ve-karsilikli-saygiya-dayali-----1101585693.html
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’daki görüşmelerinin açık ve dostane bir atmosferde geçtiğini belirterek, iki ülkenin stratejik ortaklığının... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101585512_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_28f65cf9e8efd1e43b5cc1d476ef16f8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyareti kapsamında Hindistan’da onuruna verilen resepsiyonda, ev sahibi ülkenin Devlet Başkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi’ye teşekkürlerini iletti. Putin, “Her şeyden önce Hindistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Draupadi Murmu’ya ve elbette Başbakan Sayın Narendra Modi’ye, tüm Hintli meslektaşlarımıza son derece sıcak ve misafirperver karşılama, yapıcı ve açık diyalog ve resmi ziyaretimiz süresince birlikte yürüttüğümüz verimli çalışmalar için derin şükranlarımı sunmak isterim” dedi. Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: Putin ayrıca, görüşmelerin “açık bir atmosferde” gerçekleştiğini ve iki ülkenin güçlü bir kardeşlik bağıyla daha da yakınlaştığını vurguladı.
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’daki görüşmelerinin açık ve dostane bir atmosferde geçtiğini belirterek, iki ülkenin stratejik ortaklığının eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde geliştiğini vurguladı. Putin, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm alanlarının detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyareti kapsamında Hindistan’da onuruna verilen resepsiyonda, ev sahibi ülkenin Devlet Başkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi’ye teşekkürlerini iletti.
Putin, “Her şeyden önce Hindistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Draupadi Murmu’ya ve elbette Başbakan Sayın Narendra Modi’ye, tüm Hintli meslektaşlarımıza son derece sıcak ve misafirperver karşılama, yapıcı ve açık diyalog ve resmi ziyaretimiz süresince birlikte yürüttüğümüz verimli çalışmalar için derin şükranlarımı sunmak isterim” dedi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Rusya ve Hindistan, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin tesisi için birlikte çalışıyor.
Hindistan’la varılan yeni anlaşmaların ikili ilişkilerde güçlü bir ivme yaratacağından eminim.
Taraflar, stratejik ortaklığı her iki halkın refahı için daha ileri seviyeye taşımakta kararlı.
Moskova ve Yeni Delhi, Avrasya bölgesinde barış ve güvenlik ortamı oluşturma hedefiyle koordineli hareket ediyor.
Rusya, Hindistan ile kurduğu sağlam dostluktan içtenlikle memnuniyet duyuyor; bu ilişkilerin temeli 20. yüzyılın ortalarında atıldı.
Putin ayrıca, görüşmelerin “açık bir atmosferde” gerçekleştiğini ve iki ülkenin güçlü bir kardeşlik bağıyla daha da yakınlaştığını vurguladı.