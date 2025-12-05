https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-rusya-ile-hindistan-arasindaki-stratejik-ortaklik-esitlik-ve-karsilikli-saygiya-dayali-----1101585693.html

Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyareti kapsamında Hindistan’da onuruna verilen resepsiyonda, ev sahibi ülkenin Devlet Başkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi’ye teşekkürlerini iletti. Putin, “Her şeyden önce Hindistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Draupadi Murmu’ya ve elbette Başbakan Sayın Narendra Modi’ye, tüm Hintli meslektaşlarımıza son derece sıcak ve misafirperver karşılama, yapıcı ve açık diyalog ve resmi ziyaretimiz süresince birlikte yürüttüğümüz verimli çalışmalar için derin şükranlarımı sunmak isterim” dedi. Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: Putin ayrıca, görüşmelerin “açık bir atmosferde” gerçekleştiğini ve iki ülkenin güçlü bir kardeşlik bağıyla daha da yakınlaştığını vurguladı.

