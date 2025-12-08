https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-antalya-ve-van-depremlerini-degerlendirdi-3-bolgeye-dikkat-cekti-1101611331.html

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya ve Van depremlerini değerlendirdi: 3 bölgeye dikkat çekti

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde ve sabaha karşı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03:31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi... 08.12.2025

AFAD dün akşam saat 22.17’de Van'ın Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremi takiben sabaha karşı saat 03:31'de merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.'Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir'Jeofizik Yüksek Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, her iki depremi sosyal medya adresinde değerlendirdi. Ercan Van depremi için şunları kaydetti:'Erciş, Çaldıran ile Muradiye''Büyük bir deprem gelirse şaşırırım'Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabaha karşı meydana gelen Antalya depremi için ise şunları kaydetti:

