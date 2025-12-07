https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/vanda-46-buyuklugunde-deprem-1101609651.html

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.11 kilometre olarak belirlendi. 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.17’de Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'dan depremle ilgili gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:Depremle ilgili uzman isimlerden de değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Naci Görür depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu aktardı:Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise depremin 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirimin boşalması olduğunu ve bu depremin bir hasara yol açmayacağını belirtti. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

