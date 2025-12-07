https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/vanda-46-buyuklugunde-deprem-1101609651.html
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.11 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.17’de Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'dan depremle ilgili gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:Depremle ilgili uzman isimlerden de değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Naci Görür depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu aktardı:Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise depremin 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirimin boşalması olduğunu ve bu depremin bir hasara yol açmayacağını belirtti. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
22:26 07.12.2025 (güncellendi: 23:56 07.12.2025)
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.11 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.17’de Van Tuşba'da 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan depremle ilgili gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Depremle ilgili uzman isimlerden de değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Naci Görür depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu aktardı:
"Van’ın Derebey köyü civarında 4.6 deprem oldu. Erciş Fay zonuna yakın, sığ bir deprem. Geçmiş olsun. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi."
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise depremin 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirimin boşalması olduğunu ve bu depremin bir hasara yol açmayacağını belirtti. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Van Tuşpa’da 6 km odak derinliğinde olan M 4,5 büyüklüğündeki deprem 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirim boşalmasıdır. Bu büyüklükteki bir deprem Van ve dolayında hasar yapmaz. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur. Van’da bir depremin etkili olabilmesi M5,8 den büyük olması gerekir. Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir."