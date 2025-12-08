https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/prof-dr-naci-gorur-antalya-depremini-yorumladi-cok-daha-buyuk-olabilirdi-1101634412.html

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Antalya’nın Serik ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T19:45+0300

2025-12-08T19:45+0300

2025-12-08T19:45+0300

türki̇ye

afad

antalya

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg

Antalya’nın Serik ilçesinde bugün öğlen saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’daki sarsıntıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/antalyadaki-49luk-deprem-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-oncu-deprem-uyarisi-bu-bize-bir-alarm-1101624022.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, antalya, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)