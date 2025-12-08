Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Antalya’nın Serik ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Antalya’nın Serik ilçesinde bugün öğlen saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’daki sarsıntıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya depremini yorumladı: 'Çok daha büyük olabilirdi'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Antalya’nın Serik ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken, Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmelerde bulundu.
Antalya’nın Serik ilçesinde bugün öğlen saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’daki sarsıntıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bugün Torbalı-Aksu (Antalya)’da 95 km derinlikte bir deprem oldu. Deprem Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde oldu. 5.2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Normal fayların boylarını düşünürsen deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi…
Antalya'daki 4.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'öncü deprem' uyarısı: 'Bu bize bir alarm'
TÜRKİYE
Antalya'daki 4.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'öncü deprem' uyarısı: 'Bu bize bir alarm'
14:15
