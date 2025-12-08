https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/antalyadaki-49luk-deprem-sonrasi-prof-dr-osman-bektastan-oncu-deprem-uyarisi-bu-bize-bir-alarm-1101624022.html
Antalya'daki 4.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'öncü deprem' uyarısı: 'Bu bize bir alarm'
08.12.2025
Antalya’nın Serik ilçesinde saat 13.21’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede hissedildi. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntı 28,25 kilometre derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Deprem yalnızca Serik’te değil; Antalya merkez ve çevre yerleşimlerde de hissedildi.
'Sismik aktivite artmış durumda'
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, canlı yayında yaptığı değerlendirmede bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Bektaş, son günlerde aynı noktada meydana gelen art arda depremlerin risk oluşturduğunu vurguladı.
Bektaş: Bir öncü deprem olabilir
Bektaş, artan hareketliliğin bir öncü deprem olabileceğine işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Artış onu gösteriyor. Benim dikkatimi çeken zaman içinde sismik aktivitenin artmış olması. Depremin aynı yerde olmuş olması bizi tedirgin ediyor. Bir öncü deprem olabilir. 6.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanma olasılığı var."
Uzman, 2022’de Kıbrıs Yayı üzerinde yaşanan 6.4’lük depremleri hatırlatarak Antalya Körfezi için uyarıda bulundu.
Bektaş, değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"2022 yılında Kıbrıs Yayı üzerinde 6.4'lük depremler yaşandı. Körfezin 6-6.5 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerekiyor. Tetikte olmamız gerekiyor, bu depremselliği takip etmemiz gerekir."
'Bu bir alarmdır, paniğe gerek yok'
Bölgedeki hareketliliğin ciddiye alınması gerektiğini belirten Bektaş, yine de paniğe gerek olmadığını vurguladı:
"Eğer bundan sonra daha büyük bir deprem gelirse iş ciddiye biner. Ne kadar kısa zamanda kırılacağını söylemek mümkün değil. Bu bize bir alarmdır. Bu ikazı iyi değerlendirmemiz lazım. Paniğe kapılması gerektiğini düşünmüyorum. Önümüzdeki 4-5 saat kritiktir. Yorumlarımız daha netleşebilir."