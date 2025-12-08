https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/peskov-abd-ukrayna-temaslarinin-sonuclari-rusyaya-iletilmedi-1101633575.html

Peskov: ABD-Ukrayna temaslarının sonuçları Rusya’ya iletilmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile Ukrayna arasındaki temasların sonuçlarının şu ana kadar Rusya’ya iletilmediğini belirtti. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile Ukrayna arasındaki temasların sonuçlarının şu ana kadar Rusya’ya iletilmediğini ifade etti.'ABD’nin tehdit dili yerine diplomasiye dönmesini olumlu karşılıyoruz'Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın ABD’nin tehdit ve hakaret içeren söylemlerden diplomasiye geçişini memnuniyetle karşıladığını ifade etti:Gazetecilerin, Ukrayna ile yapılan görüşmelerin ardından ABD ile Rusya arasında temas olup olmadığı yönündeki sorusuna Peskov, “Temaslar sürüyor, ancak istişareler şimdilik devam etmiyor” yanıtını verdi.

