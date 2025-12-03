Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Putin'in ABD'nin barış planını reddettiği doğru değil
Peskov: Putin'in ABD'nin barış planını reddettiği doğru değil
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü müzakereler hakkında Kremlin'den... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından sunulan Ukrayna barış planını reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.Gazetecilerin bu yöndeki iddiaları sorması üzerine Peskov, "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi. Rusya'nın ABD'yle müzakerelerin sessizce sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Peskov, "Mevcut durumda müzakerelerin sessizce yürütülmesinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Megafon diplomasisinden yana değiliz, Amerikalıların da aynı ilkeye bağlı kaldığını görüyoruz" dedi.'Ukrayna krizini çözme çabaları için ABD'ye minnettarız'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🟥ABD'nin de Rusya gibi Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını ifşa etmeyeceğini umuyor🟥Rusya ve ABD başkanları arasında her an bir telefon görüşmesi mümkün, ancak şimdilik sonuçlar uzmanlar düzeyinde ele alınmalı🟥Moskova, Ukrayna'daki durumu çözme çabaları için Washington'a minnettar🟥Rusya ve ABD arasında barış planı konusunda ilk doğrudan görüş alışverişi dün gerçekleşti🟥Bazı görüşler kabul edildi, bazıları ise kabul edilemez bulundu🟥Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşmak için ABD'yle gerektiği kadar görüşmeye hazır🟥Rusya'nın stratejik yenilgiye uğramasını bekleyen Avrupalı ​​politikacılar 'tam bir yanılgı' içinde🟥Avrupa Rus gazı almazsa, daha pahalı gaz ithal etmek zorunda kalacak🟥Rus gazı satın almama kararı nedeniyle Avrupa ekonomisinin lider potansiyelini kaybedeceğini düşünüyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü müzakereler hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından sunulan Ukrayna barış planını reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gazetecilerin bu yöndeki iddiaları sorması üzerine Peskov, "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

Rusya'nın ABD'yle müzakerelerin sessizce sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Peskov, "Mevcut durumda müzakerelerin sessizce yürütülmesinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Megafon diplomasisinden yana değiliz, Amerikalıların da aynı ilkeye bağlı kaldığını görüyoruz" dedi.

'Ukrayna krizini çözme çabaları için ABD'ye minnettarız'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:
🟥ABD'nin de Rusya gibi Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını ifşa etmeyeceğini umuyor

🟥Rusya ve ABD başkanları arasında her an bir telefon görüşmesi mümkün, ancak şimdilik sonuçlar uzmanlar düzeyinde ele alınmalı

🟥Moskova, Ukrayna'daki durumu çözme çabaları için Washington'a minnettar

🟥Rusya ve ABD arasında barış planı konusunda ilk doğrudan görüş alışverişi dün gerçekleşti

🟥Bazı görüşler kabul edildi, bazıları ise kabul edilemez bulundu

🟥Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşmak için ABD'yle gerektiği kadar görüşmeye hazır

🟥Rusya'nın stratejik yenilgiye uğramasını bekleyen Avrupalı ​​politikacılar 'tam bir yanılgı' içinde

🟥Avrupa Rus gazı almazsa, daha pahalı gaz ithal etmek zorunda kalacak

🟥Rus gazı satın almama kararı nedeniyle Avrupa ekonomisinin lider potansiyelini kaybedeceğini düşünüyoruz
