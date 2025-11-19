Bütün bir ülke bunu konuşuyor: 25 kız öğrenci gündüz vakti okuldan kaçırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/butun-bir-ulke-bunu-konusuyor-25-kiz-ogrenci-gunduz-vakti-okuldan-kacirildi-1101095734.html
Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir liseye sabaha karşı düzenlenen silahlı baskında 25 kız öğrenci kaçırıldığı, en az bir görevlinin öldürüldüğü aktarıldı... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Yerel yetkililerin aktardığına göre saldırganlar, Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki Maga kasabasında bulunan yatılı kız lisesine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla gelen saldırganların okul güvenliğiyle çatışmaya girdiği, ardından kız öğrencileri yurttan çıkararak motosikletlerle kaçırdığı bildirildi.Ölü ve taralılar var Polis sözcüsü Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, bir görevlinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını aktardı. Ancak bölge sakini Abdulkarim Abdullahi Maga, hem kızının hem torununun kaçırıldığını söyleyerek okulda iki kişinin öldürüldüğünü iddia etti. “Öğretmenin evine girip onu öldürdükten sonra nöbetçiyi de vurduklarını duyduk” dedi.Çetelerin yeni hedefi yine okullar Bölge uzun süredir fidye için adam kaçıran silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Yetkililer bu grupların Boko Haram veya IŞİD bağlantılı olmadığını, tamamen para amaçlı hareket ettiklerini belirtiyor. Nijerya’da 2014'te Chibok’tan 276 kızın kaçırılmasından bu yana en az 1.500 öğrenci benzer saldırılarda kaçırıldı. Bazı eyaletlerin aldığı güvenlik önlemleriyle son yıllarda saldırılar azalmış olsa da son baskın kaygıları yeniden artırdı.Arama-Kurtarma operasyonu sürüyor Güvenlik güçleri kızları kaçıran grubun kaçış güzergahlarını ve çevredeki ormanlık alanları tarıyor. polis sözcüsü, “Öğrencileri kurtarmak ve failleri yakalamak için koordineli bir operasyon yürütüyoruz” diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir liseye sabaha karşı düzenlenen silahlı baskında 25 kız öğrenci kaçırıldığı, en az bir görevlinin öldürüldüğü aktarıldı. Bölgedeki silahlı çetelerin artan saldırıları yeniden endişe yaratırken, güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.
Yerel yetkililerin aktardığına göre saldırganlar, Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki Maga kasabasında bulunan yatılı kız lisesine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla gelen saldırganların okul güvenliğiyle çatışmaya girdiği, ardından kız öğrencileri yurttan çıkararak motosikletlerle kaçırdığı bildirildi.
Polis sözcüsü Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, bir görevlinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını aktardı. Ancak bölge sakini Abdulkarim Abdullahi Maga, hem kızının hem torununun kaçırıldığını söyleyerek okulda iki kişinin öldürüldüğünü iddia etti. “Öğretmenin evine girip onu öldürdükten sonra nöbetçiyi de vurduklarını duyduk” dedi.
Çetelerin yeni hedefi yine okullar
Bölge uzun süredir fidye için adam kaçıran silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Yetkililer bu grupların Boko Haram veya IŞİD bağlantılı olmadığını, tamamen para amaçlı hareket ettiklerini belirtiyor. Nijerya’da 2014'te Chibok’tan 276 kızın kaçırılmasından bu yana en az 1.500 öğrenci benzer saldırılarda kaçırıldı. Bazı eyaletlerin aldığı güvenlik önlemleriyle son yıllarda saldırılar azalmış olsa da son baskın kaygıları yeniden artırdı.
Arama-Kurtarma operasyonu sürüyor
Güvenlik güçleri kızları kaçıran grubun kaçış güzergahlarını ve çevredeki ormanlık alanları tarıyor. polis sözcüsü, “Öğrencileri kurtarmak ve failleri yakalamak için koordineli bir operasyon yürütüyoruz” diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti.