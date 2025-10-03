https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/rus-uzman-putin-valday-konusmasinda-cok-kutuplu-dunya-fikrini-pekistirdi-1099893338.html

Rus uzman: Putin, Valday konuşmasında çok kutuplu dünya fikrini pekiştirdi

Rus uzman: Putin, Valday konuşmasında çok kutuplu dünya fikrini pekiştirdi

Sputnik Türkiye

Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Simone Montiçko, Putin’in Valday konuşmasında çok kutuplu dünya fikrini güçlendirdiğini ve Ukrayna... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T17:36+0300

2025-10-03T17:36+0300

2025-10-03T17:33+0300

dünya

vladimir putin

moskova

rusya federasyonu

ukrayna

avrupa birliği

nato

avrupa

valday tartışma kulübü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099863632_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_1044843be61647c030ef150c6ec85ad3.jpg

Moskova Devlet Üniversitesi’nde uluslararası hukuk profesörü olan Simone Montiçko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmayı Sputnik’e değerlendirdi.Avrupa Birliği’nin (AB) askeri kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Montiçko, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin NATO’yu Rusya’ya karşı açık çatışmaya çekmek için ‘sahte bayrak’ provokasyonları düzenlediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:Profesör, AB’nin Rusya ile herhangi bir çatışmaya girme kapasitesinin tükendiğini belirterek, Ukrayna’daki olayların arkasında İngiltere’nin yer aldığını ve Ukrayna gizli servisi SBU’yu kontrol ettiğini vurguladı.İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Almanya, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın da NATO’yu Rusya’ya karşı açık bir çatışmaya çekmek için zemin hazırlamaya çalıştığının altını çizen Montiçko, bu ülkelerin, ‘sahte bayrak’ operasyonu olarak bilinen provokasyonlarla bu hedefe ulaşmayı planladığını ve bu tür provokasyonların sürekli ve sistematik bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/putin-valday-konusmasinda-net-mesajlar-vererek-kirmizi-cizgilerini-cizdi-1099892768.html

moskova

rusya federasyonu

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, moskova, rusya federasyonu, ukrayna, avrupa birliği, nato, avrupa, valday tartışma kulübü