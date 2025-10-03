https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/rus-uzman-putin-valday-konusmasinda-cok-kutuplu-dunya-fikrini-pekistirdi-1099893338.html
Rus uzman: Putin, Valday konuşmasında çok kutuplu dünya fikrini pekiştirdi
Sputnik Türkiye
Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Simone Montiçko, Putin’in Valday konuşmasında çok kutuplu dünya fikrini güçlendirdiğini ve Ukrayna... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T17:36+0300
2025-10-03T17:36+0300
2025-10-03T17:33+0300
Moskova Devlet Üniversitesi’nde uluslararası hukuk profesörü olan Simone Montiçko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı konuşmayı Sputnik’e değerlendirdi.Avrupa Birliği’nin (AB) askeri kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Montiçko, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin NATO’yu Rusya’ya karşı açık çatışmaya çekmek için ‘sahte bayrak’ provokasyonları düzenlediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:Profesör, AB’nin Rusya ile herhangi bir çatışmaya girme kapasitesinin tükendiğini belirterek, Ukrayna’daki olayların arkasında İngiltere’nin yer aldığını ve Ukrayna gizli servisi SBU’yu kontrol ettiğini vurguladı.İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Almanya, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın da NATO’yu Rusya’ya karşı açık bir çatışmaya çekmek için zemin hazırlamaya çalıştığının altını çizen Montiçko, bu ülkelerin, ‘sahte bayrak’ operasyonu olarak bilinen provokasyonlarla bu hedefe ulaşmayı planladığını ve bu tür provokasyonların sürekli ve sistematik bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.
moskova
rusya federasyonu
ukrayna
