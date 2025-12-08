Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/milasta-11-mahalle-karantinaya-alindi--buyukbas-kucukbas-hayvanlarin-giris-ve-cikisi-yapilmayacak-1101610217.html
Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı: Büyükbaş, küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışı yapılmayacak
Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı: Büyükbaş, küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışı yapılmayacak
Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. 30 gün boyunca söz konusu mahallelere büyükbaş ve küçükbaş...
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milas'ta faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.Kemikler Mahallesi 'koruma bölgesi' olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde karantina uygulamasına geçildi.30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
00:28 08.12.2025
Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı
 Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© AA / Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü
Abone ol
Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. 30 gün boyunca söz konusu mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş çıkışı yapılmayacak.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Milas'ta faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.
Kemikler Mahallesi 'koruma bölgesi' olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde karantina uygulamasına geçildi.
30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.
Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
Küçükcekmece'de sağanak yağış: Rögar taştı, otopark sular altında kaldı
Dün, 19:09
