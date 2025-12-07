Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kucukcekmecede-saganak-yagis-rogar-tasti-otopark-sular-altinda-kaldi-1101607732.html
Küçükcekmece'de sağanak yağış: Rögar taştı, otopark sular altında kaldı
Küçükcekmece'de sağanak yağış: Rögar taştı, otopark sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. İstasyon Mahallesi'nde ise bir otoparkı basan su, 7 araçta hasara yol... 07.12.2025
türki̇ye
i̇stanbul
istanbul hava durumu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
sel
sel felaketi
otopark
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Halkalı Caddesi’nde bir rögarın taşması sonucu cadde kısa sürede sular altında kaldı. Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler trafikte güçlük yaşarken, rögardan taşan kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.Yağış, ilçedeki bazı sitelerde de hasara yol açtı. İstasyon Mahallesi’nde bulunan İstasyon Sitesi'nin otoparkı yağmur sularıyla doldu. Su baskını nedeniyle otoparkta bulunan 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Binanın sığınak kısmı ve asansör boşluğu da tamamen suyla dolarken, elektrik trafosunun zarar görmesi üzerine binanın elektriği kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparktaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Site sakinleri, aynı sorunun daha önce de üç kez yaşandığını belirterek, yetkililere yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
türki̇ye
i̇stanbul
Küçükcekmece'de sağanak yağış: Rögar taştı, otopark sular altında kaldı

19:09 07.12.2025
Küçükçekmece’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi’nde rögar taştı. İstasyon Mahallesi'nde ise bir otoparkı basan su, 7 araçta hasara yol açtı. Belediye ve itfaiye ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
Halkalı Caddesi’nde bir rögarın taşması sonucu cadde kısa sürede sular altında kaldı. Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler trafikte güçlük yaşarken, rögardan taşan kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.
Yağış, ilçedeki bazı sitelerde de hasara yol açtı. İstasyon Mahallesi’nde bulunan İstasyon Sitesi'nin otoparkı yağmur sularıyla doldu. Su baskını nedeniyle otoparkta bulunan 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Binanın sığınak kısmı ve asansör boşluğu da tamamen suyla dolarken, elektrik trafosunun zarar görmesi üzerine binanın elektriği kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparktaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Site sakinleri, aynı sorunun daha önce de üç kez yaşandığını belirterek, yetkililere yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
