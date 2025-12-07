Küçükcekmece'de sağanak yağış: Rögar taştı, otopark sular altında kaldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kucukcekmecede-saganak-yagis-rogar-tasti-otopark-sular-altinda-kaldi-1101607732.html
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Halkalı Caddesi’nde bir rögarın taşması sonucu cadde kısa sürede sular altında kaldı. Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler trafikte güçlük yaşarken, rögardan taşan kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.Yağış, ilçedeki bazı sitelerde de hasara yol açtı. İstasyon Mahallesi’nde bulunan İstasyon Sitesi'nin otoparkı yağmur sularıyla doldu. Su baskını nedeniyle otoparkta bulunan 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Binanın sığınak kısmı ve asansör boşluğu da tamamen suyla dolarken, elektrik trafosunun zarar görmesi üzerine binanın elektriği kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparktaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Site sakinleri, aynı sorunun daha önce de üç kez yaşandığını belirterek, yetkililere yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
