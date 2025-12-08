Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/meteorolojiden-pes-pese-kritik-uyarilar-kuvvetli-saganak-ruzgar-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1101610818.html
Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı etkili olacak
8 Aralık Pazartesi günü birçok bölgede yağmur, sağanak ve yükseklerde kar bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz, Mersin, Adana ve Hakkari için uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.Meteoroloji Hakkari ve Van için sarı kodlu karla karışık yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılarYağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
06:50 08.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı bir gün olacak. Doğu bölgelerinde kar yağışı beklenirken Hakkari ve Van için sarı kodlu karla karışık yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın hızı batıda saatte 60 km'ye ulaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.
Meteoroloji Hakkari ve Van için sarı kodlu karla karışık yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Çanakkale – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

Afyonkarahisar – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir – 17°C: Parçalı bulutlu.
Manisa – 14°C: Parçalı bulutlu.

AKDENİZ

Adana – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Ankara – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Konya – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bolu – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Düzce – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Rize – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Kars – 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı.
Malatya – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Van – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Diyarbakır – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
