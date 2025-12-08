https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/meteorolojiden-pes-pese-kritik-uyarilar-kuvvetli-saganak-ruzgar-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1101610818.html

Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı etkili olacak

8 Aralık Pazartesi günü birçok bölgede yağmur, sağanak ve yükseklerde kar bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz, Mersin, Adana ve Hakkari için uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.Meteoroloji Hakkari ve Van için sarı kodlu karla karışık yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılarYağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

