Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kuzey-isiklarinin-arkasindaki-gizli-tehlike-karanlikta-kalabiliriz-1101601083.html
Kuzey Işıklarının arkasındaki gizli tehlike: Karanlıkta kalabiliriz
Kuzey Işıklarının arkasındaki gizli tehlike: Karanlıkta kalabiliriz
Sputnik Türkiye
Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren Kuzey Işıkları, aslında Güneş'ten gelen şiddetli parçacıkların işaretidir. Bilim insanları, bu parçacıkların nadir de olsa... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T10:54+0300
2025-12-07T10:54+0300
yaşam
güneş
uçak
güneş
güneş patlaması
kuzey ışıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096709185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94d91200680a613df006ae97cd299ed4.jpg
Gökyüzünde "kuzey ışıkları veya kutup ışıkları" olarak adlandırılan ve canlı neon renklere boyayan güneş fırtınaları veya Güneş'ten gelen şiddetli parçacıklar Dünya üzerinde çeşitli aksamalara neden oluyor. Uzmanlar bu görsel şöleninin ardındaki gizli tehlikeye dikkat çekti.Elektrikler kesilir, uydular düşer, şehirler kilitlenirBu olay, Güneş fırtınalarının yaratabileceği kaosun sadece küçük bir örneği olarak gösteriliyor. İngiltere Hükümeti'nin 'Ulusal Risk Listesi'nde, nükleer saldırı ve terörle aynı kategoride yer alan 'ciddi uzay hava olayları' tehdidi, birçok ülke için en büyük kabus senaryolarından biri. Tarihteki en şiddetli jeomanyetik fırtına olan 1859 Carrington Olayı, bu tehlikenin boyutunu gösteriyor. O dönemde telgraf hatlarından elektrik akımı geçmiş, operatörler çarpılmış ve sistemler kendi kendine çalışmaya devam etmişti.Günümüzde ise böyle bir olayın etkileri çok daha yıkıcı olurdu. Uydular Dünya'ya düşebilir, şubat 2022'de bir fırtınada olduğu gibi onlarcası aynı anda kaybedilebilir. GPS sistemleri günlerce çalışmayarak hava trafiğini durma noktasına getirebilir, karadaki ulaşımı felç edebilir. Elektrik şebekeleri çökebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/istanbul-dahil-24-il-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1101599111.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096709185_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e998ad2d9df103c67c2c23c64ecfd1a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güneş, uçak, güneş, güneş patlaması, kuzey ışıkları
güneş, uçak, güneş, güneş patlaması, kuzey ışıkları

Kuzey Işıklarının arkasındaki gizli tehlike: Karanlıkta kalabiliriz

10:54 07.12.2025
© AA / Alexander ManzyukKuzey ışıkları
Kuzey ışıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AA / Alexander Manzyuk
Abone ol
Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren Kuzey Işıkları, aslında Güneş'ten gelen şiddetli parçacıkların işaretidir. Bilim insanları, bu parçacıkların nadir de olsa elektrik şebekelerini çökerterek, uyduları düşürerek ve uçaklarda arıza yaratarak küresel bir kaos yaratabileceği uyarısında bulunuyor.
Gökyüzünde "kuzey ışıkları veya kutup ışıkları" olarak adlandırılan ve canlı neon renklere boyayan güneş fırtınaları veya Güneş'ten gelen şiddetli parçacıklar Dünya üzerinde çeşitli aksamalara neden oluyor.
Uzmanlar bu görsel şöleninin ardındaki gizli tehlikeye dikkat çekti.
© AP Photo / Kyle GreenKuzey ışıkları
Kuzey ışıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
Kuzey ışıkları
© AP Photo / Kyle Green

Elektrikler kesilir, uydular düşer, şehirler kilitlenir

Bu olay, Güneş fırtınalarının yaratabileceği kaosun sadece küçük bir örneği olarak gösteriliyor. İngiltere Hükümeti'nin 'Ulusal Risk Listesi'nde, nükleer saldırı ve terörle aynı kategoride yer alan 'ciddi uzay hava olayları' tehdidi, birçok ülke için en büyük kabus senaryolarından biri.
Tarihteki en şiddetli jeomanyetik fırtına olan 1859 Carrington Olayı, bu tehlikenin boyutunu gösteriyor. O dönemde telgraf hatlarından elektrik akımı geçmiş, operatörler çarpılmış ve sistemler kendi kendine çalışmaya devam etmişti.
© AA / Christopher JuhnGüneş patlamaları sonrası "kuzey ışıkları" gökyüzünü renklendirdi
Güneş patlamaları sonrası kuzey ışıkları gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
Güneş patlamaları sonrası "kuzey ışıkları" gökyüzünü renklendirdi
© AA / Christopher Juhn
Günümüzde ise böyle bir olayın etkileri çok daha yıkıcı olurdu. Uydular Dünya'ya düşebilir, şubat 2022'de bir fırtınada olduğu gibi onlarcası aynı anda kaybedilebilir.
GPS sistemleri günlerce çalışmayarak hava trafiğini durma noktasına getirebilir, karadaki ulaşımı felç edebilir. Elektrik şebekeleri çökebilir.
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
YAŞAM
İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала