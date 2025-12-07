https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kuzey-isiklarinin-arkasindaki-gizli-tehlike-karanlikta-kalabiliriz-1101601083.html
Kuzey Işıklarının arkasındaki gizli tehlike: Karanlıkta kalabiliriz
Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren Kuzey Işıkları, aslında Güneş'ten gelen şiddetli parçacıkların işaretidir. Bilim insanları, bu parçacıkların nadir de olsa... 07.12.2025
Gökyüzünde "kuzey ışıkları veya kutup ışıkları" olarak adlandırılan ve canlı neon renklere boyayan güneş fırtınaları veya Güneş'ten gelen şiddetli parçacıklar Dünya üzerinde çeşitli aksamalara neden oluyor. Uzmanlar bu görsel şöleninin ardındaki gizli tehlikeye dikkat çekti.Elektrikler kesilir, uydular düşer, şehirler kilitlenirBu olay, Güneş fırtınalarının yaratabileceği kaosun sadece küçük bir örneği olarak gösteriliyor. İngiltere Hükümeti'nin 'Ulusal Risk Listesi'nde, nükleer saldırı ve terörle aynı kategoride yer alan 'ciddi uzay hava olayları' tehdidi, birçok ülke için en büyük kabus senaryolarından biri. Tarihteki en şiddetli jeomanyetik fırtına olan 1859 Carrington Olayı, bu tehlikenin boyutunu gösteriyor. O dönemde telgraf hatlarından elektrik akımı geçmiş, operatörler çarpılmış ve sistemler kendi kendine çalışmaya devam etmişti.Günümüzde ise böyle bir olayın etkileri çok daha yıkıcı olurdu. Uydular Dünya'ya düşebilir, şubat 2022'de bir fırtınada olduğu gibi onlarcası aynı anda kaybedilebilir. GPS sistemleri günlerce çalışmayarak hava trafiğini durma noktasına getirebilir, karadaki ulaşımı felç edebilir. Elektrik şebekeleri çökebilir.
