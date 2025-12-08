https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bahis-sorusturmasi-fenerbahceli-mert-hakan-yandasin-ifadesi-ortaya-cikti-1101635683.html

Bahis soruşturması: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. Yandaş... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı.Yandaş, ''Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim'' dedi.'Hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum'MASAK raporunda adı geçen Ersen Dikmen’e 2021–2025 arasında gönderdiği paralar sorulan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:'Slot oyunları oynadık'Yandaş, ''Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' açıklamasında bulundu.

