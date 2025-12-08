https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bahis-sorusturmasi-fenerbahceli-mert-hakan-yandasin-ifadesi-ortaya-cikti-1101635683.html
Bahis soruşturması: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Bahis soruşturması: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. Yandaş... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T22:05+0300
2025-12-08T22:05+0300
2025-12-08T22:05+0300
türki̇ye
mert hakan yandaş
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
yasadışı bahis
hakem bahis skandalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095131448_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d36f12a2c480bdfdbfbd390b4b18463a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı.Yandaş, ''Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim'' dedi.'Hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum'MASAK raporunda adı geçen Ersen Dikmen’e 2021–2025 arasında gönderdiği paralar sorulan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:'Slot oyunları oynadık'Yandaş, ''Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/futbolda-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-29-kisiye-tutuklama-talebi-1101634197.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095131448_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2b082405d29adbefd3b0c634d0a2de4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mert hakan yandaş, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı
mert hakan yandaş, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, hakem bahis skandalı
Bahis soruşturması: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. Yandaş, suçlamaları kabul etmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında tutuklanması talep edilen Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı.
Yandaş, ''Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim'' dedi.
'Hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum'
MASAK raporunda adı geçen Ersen Dikmen’e 2021–2025 arasında gönderdiği paralar sorulan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti.
Yandaş, ''Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' açıklamasında bulundu.