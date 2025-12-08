https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/marmaray-bakirkoy-istasyonunda-intihar-girisimi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1101619848.html

Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma hatlarından Marmaray’da Bakırköy istasyonunda meydana gelen intihar girişimi, seferlerin gecikmesine yol açtı. Marmaray... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım hatlarından Marmaray Bakırköy istasyonunda bu sabah üzücü bir olay yaşandı. Pendik yönünde ilerleyen hatta bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.Marmaray yönetimi, yaşanan olayın ardından X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur."

