Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından Marmaray'da Bakırköy istasyonunda meydana gelen intihar girişimi, seferlerin gecikmesine yol açtı.
İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım hatlarından Marmaray Bakırköy istasyonunda bu sabah üzücü bir olay yaşandı. Pendik yönünde ilerleyen hatta bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.Marmaray yönetimi, yaşanan olayın ardından X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur."
türki̇ye
Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferler gecikmeli yapılıyor

12:51 08.12.2025
İstanbul’un en yoğun toplu taşıma hatlarından Marmaray’da Bakırköy istasyonunda meydana gelen intihar girişimi, seferlerin gecikmesine yol açtı. Marmaray, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hat üzerindeki gecikmelerin sürdüğünü duyurdu.
İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım hatlarından Marmaray Bakırköy istasyonunda bu sabah üzücü bir olay yaşandı. Pendik yönünde ilerleyen hatta bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
Marmaray yönetimi, yaşanan olayın ardından X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur."
