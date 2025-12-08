https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/lubnanli-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-afrikada-tarafsizligini-kaybetti-1101635027.html
Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Hasan Jouni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (OAC) silahlı gruplarla ilgili durumunu değerlendirdi.Jouni, UCM’nin kuruluş amacına uygun olarak bağımsız ve objektif işlevini yerine getirmediğini belirterek, “Mahkeme uzun süredir otoritesini ve kuruluş amacını yitirdi. OAC’deki uygulamalar ise bu kurumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit haline gelmesine yol açıyor” diye konuştu.Lübnanlı uzman, mahkemenin esas olarak Avrupa merkezli bir sistem içinde kurulduğunu ve uluslararası hukuk ile devletlerarası ilişkilerin temellerini zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti. Jouni, mahkemenin özellikle Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken, Avrupa hükümetlerinin işlediği suçları koruduğunu vurguladı.Jouni ayrıca UCM’nin farklı hukuk okullarının doktrinlerini dikkate almadığını, yalnızca Roma ve İngiliz hukuk sistemleri arasında sınırlı bir dengeye dayandığına dikkat çekerek, “Mahkeme kuruluşundan itibaren başarısız olmaya mahkumdu. Temeli gerçeklikten kopuk ve faaliyetleri tek taraflı olarak kurucularının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.
orta afrika cumhuriyeti
2025
