https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/lubnanli-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-afrikada-tarafsizligini-kaybetti-1101635027.html

Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti

Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Jouni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T21:02+0300

2025-12-08T21:02+0300

2025-12-08T21:02+0300

görüş

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

orta afrika cumhuriyeti

avrupa

afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095101688_0:59:1186:726_1920x0_80_0_0_d730fa4f9d7887f961c6a9d7337d5d74.png

Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Hasan Jouni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (OAC) silahlı gruplarla ilgili durumunu değerlendirdi.Jouni, UCM’nin kuruluş amacına uygun olarak bağımsız ve objektif işlevini yerine getirmediğini belirterek, “Mahkeme uzun süredir otoritesini ve kuruluş amacını yitirdi. OAC’deki uygulamalar ise bu kurumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit haline gelmesine yol açıyor” diye konuştu.Lübnanlı uzman, mahkemenin esas olarak Avrupa merkezli bir sistem içinde kurulduğunu ve uluslararası hukuk ile devletlerarası ilişkilerin temellerini zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti. Jouni, mahkemenin özellikle Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken, Avrupa hükümetlerinin işlediği suçları koruduğunu vurguladı.Jouni ayrıca UCM’nin farklı hukuk okullarının doktrinlerini dikkate almadığını, yalnızca Roma ve İngiliz hukuk sistemleri arasında sınırlı bir dengeye dayandığına dikkat çekerek, “Mahkeme kuruluşundan itibaren başarısız olmaya mahkumdu. Temeli gerçeklikten kopuk ve faaliyetleri tek taraflı olarak kurucularının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/orta-afrika-cumhuriyetinde-militanlarla-calisa-ucm-yetkilisi-kurumun-tarafsizligina-dair-saibeye-1101604829.html

orta afrika cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası ceza mahkemesi (ucm), orta afrika cumhuriyeti, avrupa, afrika