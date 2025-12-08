Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/lubnanli-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-afrikada-tarafsizligini-kaybetti-1101635027.html
Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti
Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Jouni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T21:02+0300
2025-12-08T21:02+0300
görüş
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
orta afrika cumhuriyeti
avrupa
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095101688_0:59:1186:726_1920x0_80_0_0_d730fa4f9d7887f961c6a9d7337d5d74.png
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Hasan Jouni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (OAC) silahlı gruplarla ilgili durumunu değerlendirdi.Jouni, UCM’nin kuruluş amacına uygun olarak bağımsız ve objektif işlevini yerine getirmediğini belirterek, “Mahkeme uzun süredir otoritesini ve kuruluş amacını yitirdi. OAC’deki uygulamalar ise bu kurumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit haline gelmesine yol açıyor” diye konuştu.Lübnanlı uzman, mahkemenin esas olarak Avrupa merkezli bir sistem içinde kurulduğunu ve uluslararası hukuk ile devletlerarası ilişkilerin temellerini zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti. Jouni, mahkemenin özellikle Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken, Avrupa hükümetlerinin işlediği suçları koruduğunu vurguladı.Jouni ayrıca UCM’nin farklı hukuk okullarının doktrinlerini dikkate almadığını, yalnızca Roma ve İngiliz hukuk sistemleri arasında sınırlı bir dengeye dayandığına dikkat çekerek, “Mahkeme kuruluşundan itibaren başarısız olmaya mahkumdu. Temeli gerçeklikten kopuk ve faaliyetleri tek taraflı olarak kurucularının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/orta-afrika-cumhuriyetinde-militanlarla-calisa-ucm-yetkilisi-kurumun-tarafsizligina-dair-saibeye-1101604829.html
orta afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095101688_70:0:1114:783_1920x0_80_0_0_2e1f2460bb0949cb0a9121aa2a48cbef.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), orta afrika cumhuriyeti, avrupa, afrika
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), orta afrika cumhuriyeti, avrupa, afrika

Lübnanlı uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika’da tarafsızlığını kaybetti

21:02 08.12.2025
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Jouni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken Avrupa hükümetlerinin işlediği suçları koruduğunu vurguladı.
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Hasan Jouni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (OAC) silahlı gruplarla ilgili durumunu değerlendirdi.
Jouni, UCM’nin kuruluş amacına uygun olarak bağımsız ve objektif işlevini yerine getirmediğini belirterek, “Mahkeme uzun süredir otoritesini ve kuruluş amacını yitirdi. OAC’deki uygulamalar ise bu kurumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit haline gelmesine yol açıyor” diye konuştu.
Lübnanlı uzman, mahkemenin esas olarak Avrupa merkezli bir sistem içinde kurulduğunu ve uluslararası hukuk ile devletlerarası ilişkilerin temellerini zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti. Jouni, mahkemenin özellikle Afrika’daki halklara karşı önyargılı davrandığını ve devlet başkanlarını suçlarken, Avrupa hükümetlerinin işlediği suçları koruduğunu vurguladı.
Jouni ayrıca UCM’nin farklı hukuk okullarının doktrinlerini dikkate almadığını, yalnızca Roma ve İngiliz hukuk sistemleri arasında sınırlı bir dengeye dayandığına dikkat çekerek, “Mahkeme kuruluşundan itibaren başarısız olmaya mahkumdu. Temeli gerçeklikten kopuk ve faaliyetleri tek taraflı olarak kurucularının çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
DÜNYA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde militanlarla çalışan UCM yetkilisi kurumun tarafsızlığına dair şaibeye yol açtı
Dün, 15:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала