Kritik faiz kararı haftasına girildi: Gözler TCMB ve FED'e çevrildi

Küresel piyasalar, önümüzdeki hafta yapılacak kritik merkez bankası toplantılarına odaklandı. FED ve TCMB'nin alacağı faiz kararları, yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların ve ekonominin ana gündemi haline geldi.
FED’in ve TCMB'nin 2025 yılındaki son toplantısı yaklaşırken küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı. Toplantı sonrası FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, yeni yıla ilişkin faiz beklentilerinde belirleyici olacak. Amerikan Merkez Bankası, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantının ardından yılın son faiz kararını 10 Aralık TSİ 22.00’de açıklaması bekleniyor.
Çin merkez bankası olan Çin Halk Bankası'nın (PBOC), ise 21 Aralık 2025 Pazartesi faiz kararını açıklaması bekleniyor.
Türkiye Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili açıklama Aralık ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürmüştü.
Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında yapılacak toplantı sonrası açıklanacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.