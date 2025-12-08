https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/kritik-faiz-karari-haftasina-girildi-gozler-tcmb-ve-fede-cevrildi-1101616230.html

Kritik faiz kararı haftasına girildi: Gözler TCMB ve FED'e çevrildi

Kritik faiz kararı haftasına girildi: Gözler TCMB ve FED'e çevrildi

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar, önümüzdeki hafta yapılacak kritik merkez bankası toplantılarına odaklandı. FED ve TCMB'nin alacağı faiz kararları, yıl sonuna yaklaşılırken... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T11:52+0300

2025-12-08T11:52+0300

2025-12-08T11:52+0300

ekonomi̇

jerome powell

fed

merkez bankası

ppk

aralık

fed faiz kararı

tcmb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg

FED’in ve TCMB'nin 2025 yılındaki son toplantısı yaklaşırken küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı. Toplantı sonrası FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, yeni yıla ilişkin faiz beklentilerinde belirleyici olacak. Amerikan Merkez Bankası, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantının ardından yılın son faiz kararını 10 Aralık TSİ 22.00’de açıklaması bekleniyor.Çin merkez bankası olan Çin Halk Bankası'nın (PBOC), ise 21 Aralık 2025 Pazartesi faiz kararını açıklaması bekleniyor. Perşembe günü bekleniyorTürkiye Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili açıklama Aralık ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürmüştü.Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında yapılacak toplantı sonrası açıklanacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dunyanin-gozu-faiz-kararlarinda-merkez-bankalari-yili-kritik-aralik-takvimiyle-kapatiyor-1101444371.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jerome powell, fed, merkez bankası, ppk, aralık, fed faiz kararı, tcmb