Dünyanın gözü faiz kararlarında: Merkez bankaları yılı kritik Aralık takvimiyle kapatıyor

Sputnik Türkiye

Küresel ekonomide yılın son ayına girilirken ABD Merkez Bankası (Fed), ECB, BoE, BoJ, RBA ve TCMB başta olmak üzere birçok merkez bankası kritik faiz... 01.12.2025

Dünya ekonomisinin nabzını tutan merkez bankaları, yılı olağanüstü yoğun bir ajandayla kapatıyor. Ticaret savaşlarının gölgesinde geçen yıl boyunca enflasyon ve makroekonomik belirsizlikler, para politikalarında temkinli adımlar atılmasına neden oldu. Aralık ayı ise küresel faiz kararlarının ardı ardına açıklanacağı kritik bir döneme işaret ediyor.Fed’de Gözler Faiz İndirimi İhtimalindeABD’de 43 gün süren hükümet kapanmasının ardından gelen ılımlı enflasyon ve istihdam verileri, piyasalardaki beklentileri şekillendirdi. Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed)’in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 86 seviyesinde fiyatlanıyor.Ancak tablo sanıldığı kadar net değil:Bu keskin görüş ayrılığı, Fed’in Aralık toplantısına yönelik belirsizliği artırıyor.ECB Faizleri Sabit Tutmaya HazırlanıyorAvrupa Merkez Bankası (ECB), 18 Aralık toplantısında 3 temel politika faizini sabit tutmaya hazırlanıyor.Avro Bölgesi yıllık enflasyonu ekimde %2,1 ile hedefe yakın seyrederken, ECB’nin bu yılki 100 baz puanlık faiz indirim döngüsünü sonlandırması bekleniyor.Ayrıca bu ay gözler SNB, Riksbank, MNB, Norveç MB, NBP ve Rusya Merkez Bankası (CBR) gibi diğer önemli otoritelere de çevrilmiş durumda.BoE’den 25 baz puanlık i̇ndirim beklentisiİngiltere’de enflasyonun yüzde 3,6’ya gerilemesi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) için hareket alanı oluşturdu. Para piyasaları, 18 Aralık’ta politika faizinin %3,75’e çekilme ihtimalini yüzde 93 düzeyinde fiyatlıyor. Bu gerçekleşirse BoE, yılı toplam 100 baz puanlık indirimle tamamlamış olacak.Japonya’da belirsizlik: BoJ ne yapacak?Asya cephesinde gözler Japonya Merkez Bankası (BoJ)’da. 12 Aralık toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 57 olarak fiyatlanırken, bankanın faizleri sabit tutma seçeneği de masada duruyor.Japonya’da çekirdek enflasyonun yüzde 3’e yükselmesi, faiz artışı beklentilerini güçlendirmiş durumda.Avustralya Hamlesiz KalabilirAvustralya Merkez Bankası (RBA)’nın ise bu ay faizi yüzde 3,60’ta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyonda son dönemde görülen hızlanma bankanın söylemini sertleştirse de politika değişikliği beklenmiyor.Türkiye TCMB Kararını BekliyorYurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin 11 Aralık toplantısına çevrildi. Son kararında 100 baz puanlık indirim ile faizi yüzde 39,50 seviyesine çeken TCMB’nin bu ayki mesajları, yatırımcılar için yılın kritik sinyali olacak.TCMB’nin son metninde vurgulanan ifade dikkat çekiciydi:"Dezenflasyon süreci yavaşladı."Bu nedenle kasım ayı enflasyon verileri, kararın tonunu belirleyen ana unsur olacak.

