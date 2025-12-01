https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dunyanin-gozu-faiz-kararlarinda-merkez-bankalari-yili-kritik-aralik-takvimiyle-kapatiyor-1101444371.html
Dünyanın gözü faiz kararlarında: Merkez bankaları yılı kritik Aralık takvimiyle kapatıyor
Dünya ekonomisinin nabzını tutan merkez bankaları, yılı olağanüstü yoğun bir ajandayla kapatıyor. Ticaret savaşlarının gölgesinde geçen yıl boyunca enflasyon ve makroekonomik belirsizlikler, para politikalarında temkinli adımlar atılmasına neden oldu. Aralık ayı ise küresel faiz kararlarının ardı ardına açıklanacağı kritik bir döneme işaret ediyor.
Fed’de Gözler Faiz İndirimi İhtimalinde
ABD’de 43 gün süren hükümet kapanmasının ardından gelen ılımlı enflasyon
ve istihdam verileri
, piyasalardaki beklentileri şekillendirdi. Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed)
’in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine
gitme ihtimali yüzde 86
seviyesinde fiyatlanıyor.
Ancak tablo sanıldığı kadar net değil:
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr
ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee
, sürecin temkinli ilerlemesi gerektiğini savunuyor.
Stephen Miran
ve New York Fed Başkanı John Williams
ise faiz indirimi için “uygun ortamın oluştuğu” görüşünde.
Bu keskin görüş ayrılığı, Fed’in Aralık toplantısına yönelik belirsizliği artırıyor.
ECB Faizleri Sabit Tutmaya Hazırlanıyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
, 18 Aralık
toplantısında 3 temel politika faizini sabit tutmaya
hazırlanıyor.
Avro Bölgesi yıllık enflasyonu ekimde %2,1 ile hedefe yakın seyrederken, ECB’nin bu yılki 100 baz puanlık faiz indirim döngüsünü sonlandırması bekleniyor.
Ayrıca bu ay gözler SNB, Riksbank, MNB, Norveç MB, NBP
ve Rusya Merkez Bankası (CBR)
gibi diğer önemli otoritelere de çevrilmiş durumda.
BoE’den 25 baz puanlık i̇ndirim beklentisi
İngiltere’de enflasyonun yüzde 3,6’ya gerilemesi
, İngiltere Merkez Bankası (BoE)
için hareket alanı oluşturdu. Para piyasaları, 18 Aralık’ta politika faizinin %3,75’e
çekilme ihtimalini yüzde 93
düzeyinde fiyatlıyor. Bu gerçekleşirse BoE, yılı toplam 100 baz puanlık indirimle
tamamlamış olacak.
Japonya’da belirsizlik: BoJ ne yapacak?
Asya
cephesinde gözler Japonya Merkez Bankası (BoJ)
’da. 12 Aralık
toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 57
olarak fiyatlanırken, bankanın faizleri sabit tutma seçeneği de masada duruyor.
Japonya’da çekirdek enflasyonun yüzde 3’e yükselmesi, faiz artışı beklentilerini güçlendirmiş durumda.
Avustralya Hamlesiz Kalabilir
Avustralya Merkez Bankası (RBA)’nın ise bu ay faizi yüzde 3,60’ta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyonda son dönemde görülen hızlanma bankanın söylemini sertleştirse de politika değişikliği beklenmiyor.
Türkiye TCMB Kararını Bekliyor
Yurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
’nin 11 Aralık
toplantısına çevrildi. Son kararında 100 baz puanlık indirim
ile faizi yüzde 39,50
seviyesine çeken TCMB’nin
bu ayki mesajları, yatırımcılar için yılın kritik sinyali
olacak.
TCMB’nin son metninde vurgulanan ifade dikkat çekiciydi:
"Dezenflasyon süreci yavaşladı."
Bu nedenle kasım ayı enflasyon verileri, kararın tonunu belirleyen ana unsur olacak.